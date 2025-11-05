MLB／洋基外野如何補強？大聯盟官網：留住貝林傑才是首選

隨著貝林傑（Cody Bellinger）與葛里沙姆（Trent Grisham）雙雙投入自由市場，洋基隊外野陣容面臨改組，兩人本季共敲出63支全壘打，倘若離隊將造成不小戰力空缺，然而針對洋基如何補強外野戰力，大聯盟官網認為留住貝林傑才是首選方案。

洋基目前外野陣容包含「法官」賈吉（Aaron Judge）、「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）以及農場大物瓊斯（Spencer Jones）。洋基也不排除向葛里沙姆提出合格報價，以2202.5萬美元的年薪將他續留一年，以他今年單季34轟的表現，這個價碼對中外野手而言還算合理，不過鑒於他2022-2024三年間的低迷成績，洋基恐怕仍會猶豫是否該開出報價。

頭號選項便是與貝林傑續約，他已證明自己相當適合洋基，能鎮守中外野、左打特性又非常適合洋基球場右外野的短牆，加上他不輕易被三振。綜合考量後，洋基休賽季優先向他續約並不讓人意外。

透過交易補強也是方案之一，洋基過去兩年皆成功透過交易補進外野戰力，今年若想採取同樣策略，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、關（Steven Kwan）、賈西亞（Adolis García）和羅伯特（Luis Robert Jr.）都是潛在目標。

另一選項是從自由市場簽下右打外野手，目前市場上有不少高CP值選項，像是范姆（Tommy Pham）、赫南德茲（Kike Hernandez）與馬提（Starling Marte）。補進右打外野手可與洋基陣中多位左打者進行搭配。

最後一個選擇是競逐市場上最大咖外野手－塔克（Kyle Tucker），洋基去年曾考慮開出16年、7億6千萬美元合約續留索托（Juan Soto），顯示球團對超級球星仍願意大手筆投資。不過塔克無法防守中外野，因此洋基可能傾向守備彈性高、成本較低的貝林傑為優先選項。