MLB／日職韓職球員真好用？ 大聯盟官網列14名自由市場人選

日本職棒和韓國職棒近年不少好手挑戰大聯盟並取得成功，例如道奇隊去年網羅的日職佐佐木朗希、韓職金慧成都提供戰力，因此今年自由球員市場的日韓職球員備受關注，大聯盟官網也撰文進行整理。

讀賣巨人隊球星岡本和真在2018至2023年連6季單季30轟，雖本季因傷只出賽69場，仍有OPS值1.014、15發全壘打的優異表現，模板是拉米瑞茲（Aramis Ramírez）和卡斯帝亞（Vinny Castilla），傳出大都會和老虎隊都有意爭取。

養樂多隊村上宗隆2022年以56轟改寫日本球員單季全壘打紀錄，與岡本和真相比，村上力量更勝一籌，年齡也較輕。傳出費城人隊有意網羅、如果水手隊無法留下奈勒（Josh Naylor），也會將他列為補強人選。

西武獅隊右投今井達也連2年入選明星賽，速球約95英里，搭配滑球與指叉球，整體評價高於當年的千賀滉大，舊金山巨人隊是潛在買家。今井達達也的隊友高橋光成，也預計透過入札挑戰大聯盟。

其他被提到的日職球員還有阪神虎隊才木浩人（球團不同意入札）、軟銀鷹隊有原航平、讀賣巨人隊洋投葛瑞芬（Foster Griffin）和橫濱DeNA隊凱伊（Anthony Kay）。

韓職韓華鷹隊31歲強投龐斯。 路透

韓職方面，最受關注的是現年31歲的強投龐斯（Cody Ponce），龐斯曾效力大聯盟海盜隊兩季，在日職3年表現起伏不定後，轉戰韓職韓華鷹隊繳出聯盟史上最具統治力的賽季，17勝1敗、防禦率1.89、252次三振，毫無懸念奪下崔東原獎（最佳投手）。龐斯將獲得美職球團先發合約報價，但如果選擇留在韓國，他可能能拿到更好的報酬。

其他被提到的洋將還有SSG登陸者隊右投安德森（Drew Anderson）、三星獅隊右投胡拉多（Ariel Jurado）及單季50轟的三星獅重砲迪亞茲（Lewin Díaz）。

韓籍球員部分，培證英雄隊29歲內野手宋成文（Sung-Mun Song）也要透過入札挑戰大聯盟，本季26轟、OPS值0.917。

姜白虎是2018年至2021年是韓職最具威脅打者，但近年因傷影響表現，2025年賽季繳出 OPS值0.825的穩定成績。他在韓職的捕手出賽經驗有限，但如果有大聯盟球隊願意將他視為潛在的球隊「第三捕手」，就有機會簽約，展開旅美生涯。