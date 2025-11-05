MLB／道奇追平和超前轟球被父子檔接到 已送拍賣公司但官方未認證
世界大賽第7戰道奇隊上演絕地大反攻，9局上羅哈斯（Miguel Rojas）擊出追平轟，延長賽史密斯（Will Smith）敲出超轟。巧合的是，這兩球被一對父子檔接到，如今拍賣公司SCP Auctions已經收到這兩顆球，價值至少六位數美金。
拍賣公司營運長凱斯（Mike Keys）指出，公司經理本周飛往加拿大安大略省，從父子檔約翰（John Bains）和馬修（Matthew Bains）手中取回這兩球，將進入鑑定流程。
約翰是安大略省居民，當天他帶著兩個兒子觀賽，他透露身上帶了幾顆先前比賽中得到的練習球，如果真的接到全壘打球，就能把準備好的球丟回場內。他透露，「我買這個座位10年了，特別是羅傑斯中心改建後，我就是為了季後賽挑這個區域的。」
據MLB消息人士指出，羅哈斯與史密斯這兩顆球都沒有聯盟隱藏標記，按規定MLB不會為離開場地且未被鑑定員見證的球進行認證。營運長凱斯表示，將要求該父子檔簽署宣誓書並通過測謊，才能將球上架拍賣。
2024年世界大賽最後一球以41.4萬美元價碼售出，弗里曼（Freddie Freeman）去年世界大賽首戰的再見全壘打球，成交價達156萬美元，創史上第3高紀錄。有專家預估，「這2顆球價值都會超過六位數，史密斯那顆價值更高，如果最終逼近七位數，我不會驚訝。」
