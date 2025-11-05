快訊

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

MLB／道奇追平和超前轟球被父子檔接到 已送拍賣公司但官方未認證

聯合新聞網／ 綜合報導
史密斯敲出超前轟。 路透
史密斯敲出超前轟。 路透

世界大賽第7戰道奇隊上演絕地大反攻，9局上羅哈斯（Miguel Rojas）擊出追平轟，延長賽史密斯（Will Smith）敲出超轟。巧合的是，這兩球被一對父子檔接到，如今拍賣公司SCP Auctions已經收到這兩顆球，價值至少六位數美金。

拍賣公司營運長凱斯（Mike Keys）指出，公司經理本周飛往加拿大安大略省，從父子檔約翰（John Bains）和馬修（Matthew Bains）手中取回這兩球，將進入鑑定流程。

約翰是安大略省居民，當天他帶著兩個兒子觀賽，他透露身上帶了幾顆先前比賽中得到的練習球，如果真的接到全壘打球，就能把準備好的球丟回場內。他透露，「我買這個座位10年了，特別是羅傑斯中心改建後，我就是為了季後賽挑這個區域的。」

據MLB消息人士指出，羅哈斯與史密斯這兩顆球都沒有聯盟隱藏標記，按規定MLB不會為離開場地且未被鑑定員見證的球進行認證。營運長凱斯表示，將要求該父子檔簽署宣誓書並通過測謊，才能將球上架拍賣。

2024年世界大賽最後一球以41.4萬美元價碼售出，弗里曼（Freddie Freeman）去年世界大賽首戰的再見全壘打球，成交價達156萬美元，創史上第3高紀錄。有專家預估，「這2顆球價值都會超過六位數，史密斯那顆價值更高，如果最終逼近七位數，我不會驚訝。」

道奇 世界大賽

相關新聞

MLB／「大谷娶我媽」標語逗樂真美子 MLB官方：這反應太珍貴了

封王遊行上怎樣的標語可以逗得大谷翔平夫婦同時大笑？大聯盟官方X分享一支有趣的影片，吸引小倆口視線的是，一位男球迷舉著「大...

MLB／達比修有手肘開刀 2026提前確定整季缺席

美國職棒教士隊日本投手達比修有進行右手肘尺側副韌帶（UCL）修復手術，提前確定2026球季將全數缺席，對原本休賽季就要補...

MLB／小熊意外不留人！今永昇太拒絕球員選擇權投身自由市場

小熊隊日本投手今永昇太即將成為自由球員，根據多家美國媒體報導，在球團拒絕啟動將他合約延長至2028年的選項後，今永也拒絕...

MLB／「10億分之1秒的差距」 攝影記者這照片還原藍鳥多接近冠軍

藍鳥隊堪稱今年大聯盟最可惜的球隊，差一點點就從豪門道奇手中帶走世界大賽冠軍，系列賽第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞（...

MLB／道奇追平和超前轟球被父子檔接到 已送拍賣公司但官方未認證

世界大賽第7戰道奇隊上演絕地大反攻，9局上羅哈斯（Miguel Rojas）擊出追平轟，延長賽史密斯（Will Smith）敲出超轟。巧合的是，這兩球被一對父子檔接到，如今拍賣公司SCP Auctio

MLB／道奇6人成為自由球員 傳想網羅「四大球星」拚三連霸

今年世界大賽由道奇隊7戰擊敗藍鳥隊，成功衛冕。自由球員市場也開跑，道奇有6人成為自由球員，包含赫南德茲（Kike Hernandez）、康佛托（Michael Conforto）、希尼（Andrew

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。