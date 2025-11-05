快訊

MLB／小熊意外不留人！今永昇太拒絕球員選擇權投身自由市場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
小熊決定不執行球團選項留人，今永昇太也拒絕球員選項成為自由球員。 路透
小熊隊日本投手今永昇太即將成為自由球員，根據多家美國媒體報導，在球團拒絕啟動將他合約延長至2028年的選項後，今永也拒絕2026年球員選擇權，觸發成為自由球員的權利。

今永昇太與小熊的初始合約為4年、總值5300萬美元，其中包含一個球團選項，若啟動則可將合約延長至5年、總值8000萬美元，今永昇太則有2026年1500萬美元的球員選擇權。

根據ESPN報導，小熊球團並未觸發球團選擇權，今永昇太也拒絕執行球員選擇權，小熊隊下個問題是決定是否提出一年、2202.5萬美元的合格報價，金額高於今永昇太明年的選擇權年薪，若今永昇太拒絕並與其他球隊簽約，小熊將獲得選秀補償。

32歲的今永昇太在大聯盟兩個球季總計54場先發拿下24勝11敗，防禦率3.28，送出291次三振，去年也入選明星賽，今年出賽25場，戰績9勝8敗、防禦率3.73，但季末表現下滑，9月防禦率高達6.51。

MLB／小熊意外不留人！今永昇太拒絕球員選擇權投身自由市場

