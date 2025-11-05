快訊

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「10億分之1秒的差距」 攝影記者這照片還原藍鳥多接近冠軍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
藍鳥隊球星基納法利亞(右)1日在世界大賽9局下的關鍵跑壘失利，讓藍鳥錯失致勝機會，而他離安全得分的距離比你想像的更近。(美聯社)
藍鳥隊球星基納法利亞(右)1日在世界大賽9局下的關鍵跑壘失利，讓藍鳥錯失致勝機會，而他離安全得分的距離比你想像的更近。(美聯社)

藍鳥隊堪稱今年大聯盟最可惜的球隊，差一點點就從豪門道奇手中帶走世界大賽冠軍，系列賽第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞（Isiah Kiner-Falefa）在本壘前被刺殺出局，Getty Images攝影記者特林加利（Rob Tringali）一張照片，揭示藍鳥曾與冠軍距離多近。

Getty Images為全球最大圖庫公司，攝影記者特林加利昨天在個人IG上分享這個play的其中一張照片，畫面中，道奇捕手史密斯（Will Smith）的釘鞋即將碰到本壘板，而基納法利亞的左腳與本壘板的距離，比起史密斯也僅略遠一些。

特林加利寫道：「棒球真的是差之毫釐失之千里的運動，回頭看我拍的照片，依然不敢相信藍鳥在這個play上是如此接近世界大賽冠軍，史密斯的腳正在向下，即將碰到本壘板，基納法利亞的差距只有10億分之1秒，這是棒球史上不可思議的瞬間之一。」

基納法利亞未能跑回這1分，藍鳥錯過再見勝，進而在延長11局輸掉比賽，與冠軍失之交臂。

藍鳥 道奇 棒球

延伸閱讀

NBA／打到嘔吐！湖人板凳小將帶病飆分大爆發 狂寫隊史紀錄

FBI開除多名調查川普探員 部分人員事後復職

NBA／唐西奇、里夫斯缺陣 艾頓大爆發29分、10籃板打爆前東家

MLB／紐約郵報點名前洋基球員 跑壘失誤讓藍鳥付出代價

相關新聞

MLB／「大谷娶我媽」標語逗樂真美子 MLB官方：這反應太珍貴了

封王遊行上怎樣的標語可以逗得大谷翔平夫婦同時大笑？大聯盟官方X分享一支有趣的影片，吸引小倆口視線的是，一位男球迷舉著「大...

MLB／達比修有手肘開刀 2026提前確定整季缺席

美國職棒教士隊日本投手達比修有進行右手肘尺側副韌帶（UCL）修復手術，提前確定2026球季將全數缺席，對原本休賽季就要補...

MLB／小熊意外不留人！今永昇太拒絕球員選擇權投身自由市場

小熊隊日本投手今永昇太即將成為自由球員，根據多家美國媒體報導，在球團拒絕啟動將他合約延長至2028年的選項後，今永也拒絕...

MLB／「10億分之1秒的差距」 攝影記者這照片還原藍鳥多接近冠軍

藍鳥隊堪稱今年大聯盟最可惜的球隊，差一點點就從豪門道奇手中帶走世界大賽冠軍，系列賽第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞（...

MLB／道奇6人成為自由球員 傳想網羅「四大球星」拚三連霸

今年世界大賽由道奇隊7戰擊敗藍鳥隊，成功衛冕。自由球員市場也開跑，道奇有6人成為自由球員，包含赫南德茲（Kike Hernandez）、康佛托（Michael Conforto）、希尼（Andrew

MLB／冠軍遊行25萬人擠爆洛城 道奇連霸為動盪之年振奮人心

洛杉磯今年歷經野火肆虐、移民執法引發的政治動盪，25萬人今天走上街頭，慶祝道奇隊連2年奪美國職棒冠軍。總教練羅伯茲說，道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。