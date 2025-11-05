聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／「10億分之1秒的差距」 攝影記者這照片還原藍鳥多接近冠軍
藍鳥隊堪稱今年大聯盟最可惜的球隊，差一點點就從豪門道奇手中帶走世界大賽冠軍，系列賽第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞（Isiah Kiner-Falefa）在本壘前被刺殺出局，Getty Images攝影記者特林加利（Rob Tringali）一張照片，揭示藍鳥曾與冠軍距離多近。
Getty Images為全球最大圖庫公司，攝影記者特林加利昨天在個人IG上分享這個play的其中一張照片，畫面中，道奇捕手史密斯（Will Smith）的釘鞋即將碰到本壘板，而基納法利亞的左腳與本壘板的距離，比起史密斯也僅略遠一些。
特林加利寫道：「棒球真的是差之毫釐失之千里的運動，回頭看我拍的照片，依然不敢相信藍鳥在這個play上是如此接近世界大賽冠軍，史密斯的腳正在向下，即將碰到本壘板，基納法利亞的差距只有10億分之1秒，這是棒球史上不可思議的瞬間之一。」
基納法利亞未能跑回這1分，藍鳥錯過再見勝，進而在延長11局輸掉比賽，與冠軍失之交臂。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言