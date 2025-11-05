快訊

美股拉回使台股承壓 台股早盤最多跌逾520點、台積電開低25元

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實「45億內」 新壽今送公文

中美關稅休戰延一年 川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10%

MLB／球迷高舉「大谷娶我媽」標語逗樂真美子 MLB官方：這反應太珍貴了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
田中真美子(左)、大谷翔平(右)。 路透
田中真美子(左)、大谷翔平(右)。 路透

封王遊行上怎樣的標語可以逗得大谷翔平夫婦同時大笑？大聯盟官方X分享一支有趣的影片，吸引小倆口視線的是，一位男球迷舉著「大谷翔平，娶我媽」的看板，大谷看到後，馬上向真美子比畫方向，而真美子看到後也瞬間笑開。

道奇昨天舉辦封王遊行，大谷帶著真美子一起參與，各種甜蜜互動畫面羨煞眾人，大谷自己也在個人IG上貼出與真美子一起在巴士上的畫面，大谷側頭倚近真美子，手比著路邊的方向，像是要與老婆分享什麼有趣的畫面。

大聯盟官方X今天也分享一段有趣的影片，只見一名男子舉著「大谷翔平娶我媽」的手寫標語，而大谷發現後，馬上告訴真美子，真美子瞬間大笑，隨後看著老公搖頭，還伸手試圖遮住他的視線，不准他再看這個標語，反應相當可愛，就連大聯盟官方X留言都寫著：「真美子看到這個標語的反應太珍貴了，連翔平都笑死。」

大谷翔平 大聯盟 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平「身為由伸隊友很驕傲」 幼稚幫舉右手回應球迷歡呼

MLB／道奇日籍三本柱有望出征WBC 日媒曝第四棒不是大谷將是「他」！

MLB／大谷翔平「獅吼圖」取之不盡 IG限動致敬山本由伸

MLB／大谷翔平第7戰先發 扛道奇世界大賽連霸重任

相關新聞

MLB／球迷高舉「大谷娶我媽」標語逗樂真美子 MLB官方：這反應太珍貴了

封王遊行上怎樣的標語可以逗得大谷翔平夫婦同時大笑？大聯盟官方X分享一支有趣的影片，吸引小倆口視線的是，一位男球迷舉著「大...

MLB／達比修有手肘開刀 2026提前確定整季缺席

美國職棒教士隊日本投手達比修有進行右手肘尺側副韌帶（UCL）修復手術，提前確定2026球季將全數缺席，對原本休賽季就要補...

MLB／道奇6人成為自由球員 傳想網羅「四大球星」拚三連霸

今年世界大賽由道奇隊7戰擊敗藍鳥隊，成功衛冕。自由球員市場也開跑，道奇有6人成為自由球員，包含赫南德茲（Kike Hernandez）、康佛托（Michael Conforto）、希尼（Andrew

MLB／冠軍遊行25萬人擠爆洛城 道奇連霸為動盪之年振奮人心

洛杉磯今年歷經野火肆虐、移民執法引發的政治動盪，25萬人今天走上街頭，慶祝道奇隊連2年奪美國職棒冠軍。總教練羅伯茲說，道...

MLB／山本由伸緋聞女友現身道奇大嫂團！ 日媒推測今年結婚

道奇隊今天舉辦世界大賽冠軍遊行，大谷翔平帶著妻子田中真美子出席，成為媒體焦點。山本由伸的另一半也備受日媒關注，有報導指出，山本緋聞女友Niki（丹羽仁希）疑似出現在比賽現場。 現年29歲的丹羽仁

MLB／年度獎項決選名單出爐！ 山本由伸入圍塞揚成日本第4人

大聯盟今天公布年度獎項入圍名單，道奇隊大谷翔平毫無懸念入圍國聯MVP，山本由伸也入圍國聯塞揚獎，但山本得獎的機會不大。 國聯MVP入圍者有大谷、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）和大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。