MLB／球迷高舉「大谷娶我媽」標語逗樂真美子 MLB官方：這反應太珍貴了

封王遊行上怎樣的標語可以逗得大谷翔平夫婦同時大笑？大聯盟官方X分享一支有趣的影片，吸引小倆口視線的是，一位男球迷舉著「大谷翔平，娶我媽」的看板，大谷看到後，馬上向真美子比畫方向，而真美子看到後也瞬間笑開。

道奇昨天舉辦封王遊行，大谷帶著真美子一起參與，各種甜蜜互動畫面羨煞眾人，大谷自己也在個人IG上貼出與真美子一起在巴士上的畫面，大谷側頭倚近真美子，手比著路邊的方向，像是要與老婆分享什麼有趣的畫面。

大聯盟官方X今天也分享一段有趣的影片，只見一名男子舉著「大谷翔平娶我媽」的手寫標語，而大谷發現後，馬上告訴真美子，真美子瞬間大笑，隨後看著老公搖頭，還伸手試圖遮住他的視線，不准他再看這個標語，反應相當可愛，就連大聯盟官方X留言都寫著：「真美子看到這個標語的反應太珍貴了，連翔平都笑死。」