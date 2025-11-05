MLB／球迷高舉「大谷娶我媽」標語逗樂真美子 MLB官方：這反應太珍貴了
封王遊行上怎樣的標語可以逗得大谷翔平夫婦同時大笑？大聯盟官方X分享一支有趣的影片，吸引小倆口視線的是，一位男球迷舉著「大谷翔平，娶我媽」的看板，大谷看到後，馬上向真美子比畫方向，而真美子看到後也瞬間笑開。
道奇昨天舉辦封王遊行，大谷帶著真美子一起參與，各種甜蜜互動畫面羨煞眾人，大谷自己也在個人IG上貼出與真美子一起在巴士上的畫面，大谷側頭倚近真美子，手比著路邊的方向，像是要與老婆分享什麼有趣的畫面。
大聯盟官方X今天也分享一段有趣的影片，只見一名男子舉著「大谷翔平娶我媽」的手寫標語，而大谷發現後，馬上告訴真美子，真美子瞬間大笑，隨後看著老公搖頭，還伸手試圖遮住他的視線，不准他再看這個標語，反應相當可愛，就連大聯盟官方X留言都寫著：「真美子看到這個標語的反應太珍貴了，連翔平都笑死。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言