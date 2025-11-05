MLB／達比修有手肘開刀 2026提前確定整季缺席

美國職棒教士隊日本投手達比修有進行右手肘尺側副韌帶（UCL）修復手術，提前確定2026球季將全數缺席，對原本休賽季就要補強先發輪值的教士隊來說難度又提升。

達比修有在社群媒體上宣布這項消息，「上周三我接受了梅斯特（Keith Meister）醫生的手術，修復了我的屈指肌腱，並在UCL上安裝內部支架。我會努力復健，希望能再次輕鬆地投球。」

達比修有本季先發15場，防禦率5.38，因為手肘發炎曾缺席3個月賽事，賽季中他曾坦言，手肘的不適讓他不確定自己還能投多久。至於達比修復健之後的狀況仍充滿不確定性，與教士隊合約還剩三年。

13個大聯盟球季，達比修有生涯防禦率3.65，累積115勝與2075次三振，本季他更以美日職棒合計的208勝，成為史上勝投最多的日籍投手。

少了達比修有，教士隊2026年的先發輪值充滿變數，金恩（Michael King）選擇退出雙方選擇權、成為自由球員，希斯（Dylan Cease）也將成為自由球員，先發輪值只剩下皮維塔（Nick Pivetta）、瓦斯奎茲（Randy Vasquez），以及明年預計傷癒歸隊的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）。