MLB／道奇6人成為自由球員 傳想網羅「四大球星」拚三連霸

今年世界大賽由道奇隊7戰擊敗藍鳥隊，成功衛冕。自由球員市場也開跑，道奇有6人成為自由球員，包含赫南德茲（Kike Hernandez）、康佛托（Michael Conforto）、希尼（Andrew Heaney）、寇佩克（Michael Kopech）和耶茲（Kirby Yates）和先前宣布2026年結束後要退休的羅哈斯（Miguel Rojas）。

現年33歲的赫南德茲今年季後賽17場都是先發，生涯為道奇出戰92場季後賽隊史最多，有3座總冠軍，每次到季後賽表現就更進一步，因此被球迷譽為「10月先生」。他今年薪水650萬美元，例行賽出賽92場，打擊率0.203，OPS值僅0.621。

羅哈斯先前就說過2026年是生涯最後一年，他在G7第9局轟出追平轟，成為道奇奪冠大功臣。他今年薪水500萬美元，例行賽出賽114場，打擊率0.262，OPS值0.715。

《FanSided》記者拉特曼（Zachary Rotman）指出，道奇休賽季將繼續補強，鎖定4名自由市場大咖，包含教士隊守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）、大都會隊守護神迪亞茲（Edwin Díaz）、藍鳥隊明星內野手比切特（Bo Bichette）和小熊隊明星外野手塔克（Kyle Tucker），展現爭取三連霸的強烈企圖心。