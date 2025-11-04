快訊

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

日本熊出沒頻傳 本州唯一「無熊」縣成安心旅遊新據點

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／山本由伸緋聞女友現身道奇大嫂團！ 日媒推測今年結婚

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸(左)、緋聞女友丹羽仁希(右)。法新社、丹羽仁希IG
山本由伸(左)、緋聞女友丹羽仁希(右)。法新社、丹羽仁希IG

道奇隊今天舉辦世界大賽冠軍遊行，大谷翔平帶著妻子田中真美子出席，成為媒體焦點。山本由伸的另一半也備受日媒關注，有報導指出，山本緋聞女友Niki（丹羽仁希）疑似出現在比賽現場。

現年29歲的丹羽仁希是一名模特兒兼藝人，曾出演戀愛實境秀《雙層公寓》，被譽為節目史上最美成員。去年她被拍到與山本一同現身洛杉磯，因此出現緋聞。

據日媒駐美體育記者報導，美國電視台《NBC4》主播索利斯（Mario Solis）的IG影片中，道奇球員的家人與相關人員排隊走向場內，準備參加賽後典禮，「道奇大嫂團」後方可看見丹羽仁希的身影。

該名記者指出，丹羽仁希應該是臨時前往多倫多為山本加油，她原本在日本還有工作，但仍橫跨太平洋支持男友。丹羽仁希比山本大兩歲，或許是可靠、成熟型女友。

影片中的女性是否真的是丹羽仁希？日媒向她的經紀公司求證，得到的回應是「私人生活交由本人處理」。

有日本媒體預測，山本由伸可能在今年休賽季宣布婚訊。

山本由伸 大谷翔平 田中真美子 道奇

相關新聞

MLB／超閃！真美子掌鏡為他捕捉遊行照 大谷：已經在想三連霸

道奇隊封王遊行今天在洛杉磯登場，大谷翔平的太太真美子連兩年一起搭上遊行巴士，美貌再次引起讚嘆，大谷則表態：「我已經準備好...

MLB／沒說過的英文變金句 山本由伸真的說出「輸球不是選項」嗨翻球迷

道奇隊稱霸今年世界大賽，今天團隊舉辦封王遊行，山本由伸以全英文發表談話，包括首度以英文說出第2戰完投勝後的名言「輸球不是...

MLB／山本由伸緋聞女友現身道奇大嫂團！ 日媒推測今年結婚

道奇隊今天舉辦世界大賽冠軍遊行，大谷翔平帶著妻子田中真美子出席，成為媒體焦點。山本由伸的另一半也備受日媒關注，有報導指出，山本緋聞女友Niki（丹羽仁希）疑似出現在比賽現場。 現年29歲的丹羽仁

MLB／克蕭引退期待沒有課表的生活 「不用再想著提升球速了」

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）生涯最後賽季，以世界大賽冠軍畫上句點，再圓滿不過的結局，也讓他感性表...

MLB／年度獎項決選名單出爐！ 山本由伸入圍成日本第4人

大聯盟今天公布年度獎項入圍名單，道奇隊大谷翔平毫無懸念入圍國聯MVP，山本由伸也入圍國聯塞揚獎，但山本得獎的機會不大。 國聯MVP入圍者有大谷、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）和大

MLB／冠軍遊行25萬人擠爆洛城 道奇連霸為動盪之年振奮人心

洛杉磯今年歷經野火肆虐、移民執法引發的政治動盪，25萬人今天走上街頭，慶祝道奇隊連2年奪美國職棒冠軍。總教練羅伯茲說，道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。