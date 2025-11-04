聽新聞
MLB／山本由伸緋聞女友現身道奇大嫂團！ 日媒推測今年結婚
道奇隊今天舉辦世界大賽冠軍遊行，大谷翔平帶著妻子田中真美子出席，成為媒體焦點。山本由伸的另一半也備受日媒關注，有報導指出，山本緋聞女友Niki（丹羽仁希）疑似出現在比賽現場。
現年29歲的丹羽仁希是一名模特兒兼藝人，曾出演戀愛實境秀《雙層公寓》，被譽為節目史上最美成員。去年她被拍到與山本一同現身洛杉磯，因此出現緋聞。
據日媒駐美體育記者報導，美國電視台《NBC4》主播索利斯（Mario Solis）的IG影片中，道奇球員的家人與相關人員排隊走向場內，準備參加賽後典禮，「道奇大嫂團」後方可看見丹羽仁希的身影。
該名記者指出，丹羽仁希應該是臨時前往多倫多為山本加油，她原本在日本還有工作，但仍橫跨太平洋支持男友。丹羽仁希比山本大兩歲，或許是可靠、成熟型女友。
影片中的女性是否真的是丹羽仁希？日媒向她的經紀公司求證，得到的回應是「私人生活交由本人處理」。
有日本媒體預測，山本由伸可能在今年休賽季宣布婚訊。
