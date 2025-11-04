MLB／年度獎項決選名單出爐！ 山本由伸入圍成日本第4人

大聯盟今天公布年度獎項入圍名單，道奇隊大谷翔平毫無懸念入圍國聯MVP，山本由伸也入圍國聯塞揚獎，但山本得獎的機會不大。

國聯MVP入圍者有大谷、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）和大都會隊索托（Juan Soto）。新人王入圍的有勇士隊捕手鮑德溫（Drake Baldwin）、釀酒人隊內野手德賓（Caleb Durbin）和小熊隊投手霍頓（Cade Horton）。最佳教練則是紅人隊教頭法蘭柯納（Terry Francona）、釀酒人墨菲（Pat Murphy）和費城人湯姆森（Rob Thomson）。

塞揚獎部分，最大熱門海盜隊史肯斯（Paul Skenes）入圍，他本季先發32場，10勝10敗，187.2局216次三振，防禦率1.97，每局被上壘率0.94。費城人左投桑契斯（Cristopher Sanchez）也入圍，本季先發32場，13勝5敗，202局212次三振，防禦率2.50，每局被上壘率1.06。

山本由伸是達比修有、岩隈久志和前田健太以來，第4位入圍塞揚獎的日本球員。山本今年先發30場，12勝8敗，173.2局201次三振，防禦率2.49，每局被上壘率0.99。儘管在季後賽繳出鬼神般的表現，但季後賽成績不列入塞揚獎統計。從數據上來看，山本並不具備優勢。

美聯方面，MVP入圍者有洋基隊賈吉（Aaron Judge）、水手隊羅利（Cal Raleigh）和守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）。塞揚獎有太空人隊（Hunter Brown）、紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet）和老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）。

新人王則是紅襪隊外野手安東尼（Roman Anthony）、運動家隊一壘手克爾茲（Nick Kurtz）、運動家隊游擊手威爾森（Jacob Wilson）。最佳教練有藍鳥隊史奈德（John Schneider）、守護者隊沃特（Stephen Vogt）和水手隊威爾森（Dan Wilson）。