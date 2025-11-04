快訊

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

鳳凰颱風最快今生成 氣象粉專：直接侵襲台灣機率「中偏高」

檢舉不適任教師？日本老師竟然也要自我審查

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／年度獎項決選名單出爐！ 山本由伸入圍成日本第4人

聯合新聞網／ 綜合報導
國聯塞揚獎入圍的有費城人隊桑契斯、海盜隊史肯斯、道奇隊山本由伸。截圖自MLB Network X
國聯塞揚獎入圍的有費城人隊桑契斯、海盜隊史肯斯、道奇隊山本由伸。截圖自MLB Network X

大聯盟今天公布年度獎項入圍名單，道奇隊大谷翔平毫無懸念入圍國聯MVP，山本由伸也入圍國聯塞揚獎，但山本得獎的機會不大。

國聯MVP入圍者有大谷、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）和大都會隊索托（Juan Soto）。新人王入圍的有勇士隊捕手鮑德溫（Drake Baldwin）、釀酒人隊內野手德賓（Caleb Durbin）和小熊隊投手霍頓（Cade Horton）。最佳教練則是紅人隊教頭法蘭柯納（Terry Francona）、釀酒人墨菲（Pat Murphy）和費城人湯姆森（Rob Thomson）。

塞揚獎部分，最大熱門海盜隊史肯斯（Paul Skenes）入圍，他本季先發32場，10勝10敗，187.2局216次三振，防禦率1.97，每局被上壘率0.94。費城人左投桑契斯（Cristopher Sanchez）也入圍，本季先發32場，13勝5敗，202局212次三振，防禦率2.50，每局被上壘率1.06。

山本由伸是達比修有、岩隈久志和前田健太以來，第4位入圍塞揚獎的日本球員。山本今年先發30場，12勝8敗，173.2局201次三振，防禦率2.49，每局被上壘率0.99。儘管在季後賽繳出鬼神般的表現，但季後賽成績不列入塞揚獎統計。從數據上來看，山本並不具備優勢。

美聯方面，MVP入圍者有洋基隊賈吉（Aaron Judge）、水手隊羅利（Cal Raleigh）和守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）。塞揚獎有太空人隊（Hunter Brown）、紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet）和老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）。

新人王則是紅襪隊外野手安東尼（Roman Anthony）、運動家隊一壘手克爾茲（Nick Kurtz）、運動家隊游擊手威爾森（Jacob Wilson）。最佳教練有藍鳥隊史奈德（John Schneider）、守護者隊沃特（Stephen Vogt）和水手隊威爾森（Dan Wilson）。

山本由伸 大谷翔平 賈吉 Cal Raleigh

相關新聞

MLB／超閃！真美子掌鏡為他捕捉遊行照 大谷：已經在想三連霸

道奇隊封王遊行今天在洛杉磯登場，大谷翔平的太太真美子連兩年一起搭上遊行巴士，美貌再次引起讚嘆，大谷則表態：「我已經準備好...

MLB／沒說過的英文變金句 山本由伸真的說出「輸球不是選項」嗨翻球迷

道奇隊稱霸今年世界大賽，今天團隊舉辦封王遊行，山本由伸以全英文發表談話，包括首度以英文說出第2戰完投勝後的名言「輸球不是...

MLB／羅哈斯兌現「奪冠要他跳舞」支票 朗希一臉尷尬只動一隻手

佐佐木朗希的24歲生日，今天在道奇隊封王遊行上度過，老將羅哈斯（Miguel Rojas）先前預告如果奪冠要讓朗希跳舞，...

MLB／克蕭引退期待沒有課表的生活 「不用再想著提升球速了」

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）生涯最後賽季，以世界大賽冠軍畫上句點，再圓滿不過的結局，也讓他感性表...

MLB／年度獎項決選名單出爐！ 山本由伸入圍成日本第4人

大聯盟今天公布年度獎項入圍名單，道奇隊大谷翔平毫無懸念入圍國聯MVP，山本由伸也入圍國聯塞揚獎，但山本得獎的機會不大。 國聯MVP入圍者有大谷、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）和大

MLB／嗶嗶嗶嗶嗶—Kike髒話連發不道歉 「3屆冠軍想怎樣就怎樣」

道奇隊今天封王遊行上的最勁爆發言，絕對是來自K.赫南德茲（Kike Hernandez），各種花式髒話在電視直播中連發，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。