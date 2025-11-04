快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／克蕭引退期待沒有課表的生活 「不用再想著提升球速了」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）生涯最後賽季，以世界大賽冠軍畫上句點。 法新社
道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）生涯最後賽季，以世界大賽冠軍畫上句點。 法新社

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）生涯最後賽季，以世界大賽冠軍畫上句點，再圓滿不過的結局，也讓他感性表示，「去年我說，我是終生道奇，這件事成為現實，而今天我能說我是終生冠軍了。」

道奇今天舉辦封王遊行，主持人介紹到克蕭出場時，現場球迷高舉雙手鼓掌歡迎他的出場，克蕭溢滿感動，「我和弗里曼（Freddie Freeman）說我今天不會哭，但我不知道能不能辦到。」他向球迷表達誠摯的感謝，「謝謝你們在過去18年來到現場看我們打球，陪伴、支持我與家人。」

克蕭在封王慶祝後受訪，提到今年是難以言喻的特別日子，「這是我最後一次站在球迷面前、與他們交流，告訴他們，他們對我來說有多重要、多特別。」

媒體進一步問到他是否會以其他身分重返道奇，克蕭還沒有答案，「說實話，我不知道，目前還沒有任何計畫，也不知道2年後、5年後會是怎樣。」他笑說，現在只想著要陪伴家人，期待著接下來沒有課表、沒有賽程的生活，「我不需要再丟加重球來試圖提升球速了。」

克蕭 道奇 弗里曼

延伸閱讀

MLB／「由伸說他可以！」 熱血請纓連克蕭都被感動

MLB／世界大賽最後一舞！道奇名單有克蕭 教頭：不會被情感左右

MLB／費城人續命！史瓦柏雙響砲轟山本、克蕭 大谷翔平5支0

MLB／克蕭看好史肯斯奪塞揚獎 但認為山本由伸「沒有輸」

相關新聞

MLB／超閃！真美子掌鏡為他捕捉遊行照 大谷：已經在想三連霸

道奇隊封王遊行今天在洛杉磯登場，大谷翔平的太太真美子連兩年一起搭上遊行巴士，美貌再次引起讚嘆，大谷則表態：「我已經準備好...

MLB／沒說過的英文變金句 山本由伸真的說出「輸球不是選項」嗨翻球迷

道奇隊稱霸今年世界大賽，今天團隊舉辦封王遊行，山本由伸以全英文發表談話，包括首度以英文說出第2戰完投勝後的名言「輸球不是...

MLB／談參戰明年經典賽 山本由伸：先好好休息再開練

道奇隊今天舉辦封王遊行，甫拿下世界大賽MVP的山本由伸會後出席記者會，談到明年是否會參戰世界棒球經典賽，他僅回答：「我會...

MLB／羅哈斯兌現「奪冠要他跳舞」支票 朗希一臉尷尬只動一隻手

佐佐木朗希的24歲生日，今天在道奇隊封王遊行上度過，老將羅哈斯（Miguel Rojas）先前預告如果奪冠要讓朗希跳舞，...

MLB／克蕭引退期待沒有課表的生活 「不用再想著提升球速了」

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）生涯最後賽季，以世界大賽冠軍畫上句點，再圓滿不過的結局，也讓他感性表...

MLB／嗶嗶嗶嗶嗶—Kike髒話連發不道歉 「3屆冠軍想怎樣就怎樣」

道奇隊今天封王遊行上的最勁爆發言，絕對是來自K.赫南德茲（Kike Hernandez），各種花式髒話在電視直播中連發，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。