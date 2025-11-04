MLB／世界大賽G7收視2590萬人！ 完全輾壓NBA總冠軍賽
今年MLB世界大賽精采絕倫，人氣球隊道奇靠著山本由伸「中0日」登板，在第7戰以5：4戲劇性逆轉藍鳥隊，完成21世紀首次連霸。如今第7戰電視收視率出爐，平均高達2590萬人收視，再度輾壓NBA。
道奇隊二刀流巨星大谷翔平在國聯冠軍賽G4單場「3轟10K」，引爆話題。世界大賽G3的18局大戰更成為經典之戰。G7劇情同樣刺激，藍鳥眼看就要封王，但羅哈斯（Miguel Rojas）9局上敲追平轟、史密斯（Will Smith）延長賽超前轟，加上山本由伸「中0日」登板封鎖，戲劇性逆轉勝，拿下這座冠軍。
根據尼爾森（Nielsen）數據，世界大賽第7戰平均收視2590萬人；今年NBA總冠軍賽雷霆與溜馬隊第7戰只有1640萬人。
事實上，這已經是連2年世界大賽收視壓制NBA總冠軍賽，2024年道奇對洋基平均1510萬人收看；塞爾蒂克對獨行俠只有1120萬人。
