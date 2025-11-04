快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平「身為由伸隊友很驕傲」 幼稚幫舉右手回應球迷歡呼

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷被捕捉幼稚一幕，抓起山本的手揮揮，回應球迷的歡呼聲。 路透
大谷被捕捉幼稚一幕，抓起山本的手揮揮，回應球迷的歡呼聲。 路透

山本由伸成為今年道奇隊的「大腿」，撐起球隊奪冠大業，大谷翔平今天在封王遊行的訪問上也說，沒有由伸，球隊不可能走到這一步，「身為他的日本同胞、身為他的隊友，我感到很驕傲。」大谷還被捕捉幼稚一幕，抓起山本的手揮揮，回應球迷的歡呼聲，讓大聯盟官方社群都笑說山本應該是還累得舉不起手。

道奇今天舉辦封王遊行，大谷翔平在遊行巴士上接受訪問談到山本由伸的表現，他表示：「如果沒有他，我想我們無法走到這裡（冠軍），身為他的日本同胞，也身為他的隊友，我感到很驕傲。」

一幕有趣畫面來自道奇球場的慶祝現場，面對球迷的歡呼聲，大谷翔平代為協助，蹦蹦跳跳幫忙舉起山本由伸的手臂揮手回應。MLB官方社群網站也發布這段畫面，寫著：「山本的手臂還很累啦！」球迷也紛紛留言，要大谷不要玩了、冷靜點。

@mlb

Good thing Shohei is there to help 🤣 #mlb #dodgers #山本由伸 #大谷翔平 #shoheiohtani

♬ original sound - MLB

道奇 山本由伸 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／談參戰明年經典賽 山本由伸：先好好休息再開練

MLB／沒說過的英文變金句 山本由伸真的說出「輸球不是選項」嗨翻球迷

中職／連MVP都害怕的男人？ 網翻「柏融大王」對山本由伸開轟精華

《道奇》山本由伸被目擊與丹羽仁希「同逛洛杉磯」混血美女以精品私服圈粉時尚魅力掀熱議

相關新聞

MLB／超閃！真美子掌鏡為他捕捉遊行照 大谷：已經在想三連霸

道奇隊封王遊行今天在洛杉磯登場，大谷翔平的太太真美子連兩年一起搭上遊行巴士，美貌再次引起讚嘆，大谷則表態：「我已經準備好...

MLB／沒說過的英文變金句 山本由伸真的說出「輸球不是選項」嗨翻球迷

道奇隊稱霸今年世界大賽，今天團隊舉辦封王遊行，山本由伸以全英文發表談話，包括首度以英文說出第2戰完投勝後的名言「輸球不是...

MLB／談參戰明年經典賽 山本由伸：先好好休息再開練

道奇隊今天舉辦封王遊行，甫拿下世界大賽MVP的山本由伸會後出席記者會，談到明年是否會參戰世界棒球經典賽，他僅回答：「我會...

MLB／羅哈斯兌現「奪冠要他跳舞」支票 朗希一臉尷尬只動一隻手

佐佐木朗希的24歲生日，今天在道奇隊封王遊行上度過，老將羅哈斯（Miguel Rojas）先前預告如果奪冠要讓朗希跳舞，...

MLB／克蕭引退期待沒有課表的生活 「不用再想著提升球速了」

道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）生涯最後賽季，以世界大賽冠軍畫上句點，再圓滿不過的結局，也讓他感性表...

MLB／嗶嗶嗶嗶嗶—Kike髒話連發不道歉 「3屆冠軍想怎樣就怎樣」

道奇隊今天封王遊行上的最勁爆發言，絕對是來自K.赫南德茲（Kike Hernandez），各種花式髒話在電視直播中連發，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。