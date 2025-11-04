MLB／大谷翔平「身為由伸隊友很驕傲」 幼稚幫舉右手回應球迷歡呼

山本由伸成為今年道奇隊的「大腿」，撐起球隊奪冠大業，大谷翔平今天在封王遊行的訪問上也說，沒有由伸，球隊不可能走到這一步，「身為他的日本同胞、身為他的隊友，我感到很驕傲。」大谷還被捕捉幼稚一幕，抓起山本的手揮揮，回應球迷的歡呼聲，讓大聯盟官方社群都笑說山本應該是還累得舉不起手。

道奇今天舉辦封王遊行，大谷翔平在遊行巴士上接受訪問談到山本由伸的表現，他表示：「如果沒有他，我想我們無法走到這裡（冠軍），身為他的日本同胞，也身為他的隊友，我感到很驕傲。」

一幕有趣畫面來自道奇球場的慶祝現場，面對球迷的歡呼聲，大谷翔平代為協助，蹦蹦跳跳幫忙舉起山本由伸的手臂揮手回應。MLB官方社群網站也發布這段畫面，寫著：「山本的手臂還很累啦！」球迷也紛紛留言，要大谷不要玩了、冷靜點。