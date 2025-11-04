MLB／冠軍遊行25萬人擠爆洛城 道奇連霸為動盪之年振奮人心

快訊

中央社／ 洛杉磯3日專電
大谷翔平是封王遊行主角之一。 路透
大谷翔平是封王遊行主角之一。 路透

洛杉磯今年歷經野火肆虐、移民執法引發的政治動盪，25萬人今天走上街頭，慶祝道奇隊連2年奪美國職棒冠軍。總教練羅伯茲說，道奇代表這座城市的每一個人，「我們強悍、熱情與堅韌。」

道奇1日在多倫多擊敗藍鳥，連2年奪得世界大賽冠軍，締造美國職棒25年來的首次連霸王朝，全隊今天登上雙層巴士在洛杉磯市中心遊街，2.7公里走了45分鐘，在滿天藍白紙花飄散下，沿路接受球迷英雄式歡呼。

道奇教頭羅伯茲高舉冠軍獎盃。 歐新社
道奇教頭羅伯茲高舉冠軍獎盃。 歐新社

遊行隊伍最終抵達道奇球場，總教練羅伯茲（DaveRoberts）上台講話時，談到道奇隊的精神代表這座城市。他說：「我們每次上場比賽前，球員們看著鏡子裡的自己，我們看到的是你們每一個球迷。」

羅伯茲說：「我們看到的是強悍、熱情與堅韌的精神。當然，我們也都喜愛洛杉磯的好天氣。但這群球員絕對無法抵擋，他們要把另一座冠軍帶回來這座城市。」

洛杉磯今年初歷經大規模野火災情，1萬2000棟房屋遭到燒毀；6月起移民暨海關執法局（ICE）擴大執法，在移民人口占1/3的洛杉磯引發連日抗爭、移民社區瀰漫恐慌氣氛。

「洛杉磯時報」標題指出，道奇這一冠軍為洛杉磯動盪的2025年振奮士氣，藉由運動比賽，不同族裔、不同國籍的人們都凝聚在一起。

道奇今天舉行封王遊行，有多達25萬人參與。 路透
道奇今天舉行封王遊行，有多達25萬人參與。 路透

最鮮明的例子是，今天冠軍隊伍行進時，人群喊起日文「謝謝」（ありがとう）球迷向世界大賽MVP山本由伸致謝。山本由伸在世界大賽7戰奪3勝，其中第6戰先發投96球、第7戰又上場後援，成為球迷心目中的英雄人物。

山本由伸在道奇球場向球迷講話時，罕見用英語致詞。他平常比賽期間配有隨身翻譯，接受美國媒體訪問也都透過翻譯回答，今天特別大秀誠意，用英語對球迷說：「輸球，不在我們的選項當中！我們一起做到了！我愛道奇，我愛洛杉磯！」

道奇舉行封王遊行。 歐新社
道奇舉行封王遊行。 歐新社

二刀流球星大谷翔平加入道奇之後連2年奪冠，他上台的時候也用英語向球迷喊話：「你們是世界上最棒的球迷，我準備好了明年要再拿一枚冠軍戒指。」

宣告季後退休的老將柯蕭（Clayton Kershaw）最後一次以球員身分向球迷講話，他感謝球迷18年來的支持，「我曾說我是一輩子的道奇人，今天我可以說，我是一輩子的冠軍。」

