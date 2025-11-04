聽新聞
MLB／嗶嗶嗶嗶嗶—Kike髒話連發不道歉 「3屆冠軍想怎樣就怎樣」
道奇隊今天封王遊行上的最勁爆發言，絕對是來自K.赫南德茲（Kike Hernandez），各種花式髒話在電視直播中連發，連消音都無法，還霸氣說：「我不會向任何人道歉，三屆冠軍想做什麼就做什麼！」
赫南德茲在2020年就是道奇冠軍班底，這回球隊完成二連霸，已是他穿著道奇球衣的第三冠。他今天一拿起麥克風就讓全場都驚呆，「我的隊友都很謙虛，但現在是時候讓我來講講一些垃圾話（talk that shit）了。」講到此處，球迷已經爆出歡呼聲，但更勁爆的發言還在後頭。
赫南德茲表示，「每個人都在問怎樣算『王朝』，6年3冠怎樣？2連霸怎樣？是的，我們就是他媽的王朝啦！」
他進一步表示，「我想利用一點時間表達歉意（I would like to take this moment to apologize）」，以為他真的要為了爆粗口而道歉嗎？停頓之後的轉折「to absolutely f*cking nobody!」才是重點，他說：「我才不需要向任何人道歉，三屆冠軍想做什麼就做什麼。」
