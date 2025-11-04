快訊

MLB／陳偉殷獲大聯盟「傳說神卡」 全台灣僅他和王建民擁有

聯合新聞網／ 綜合報導
大聯盟終身通行證（Lifetime Pass）。截圖自影片畫面
旅美左投陳偉殷昨天在社群平台分享，自己收到「傳說中的那張卡」，這是美國職棒大聯盟（MLB）官方送上的特別禮物「終身通行證（Lifetime Pass）」。擁有這張卡能終身免費進入任何一座大聯盟球場看例行賽，並攜帶一人同行。

陳偉殷分享一段影片，他打開一個來自美國的包裹，太太以為他又在Amazon網購。他拆封時以為是錢包，沒想到竟是大聯盟親寄的「終身通行證」，讓他相當驚訝。

大聯盟資歷滿8年的球員或球團任職滿25年的職員，都能獲得這張通行證。王建民擁有9年大聯盟資歷，理應也有這張神卡，陳偉殷成為台灣第2位擁有該卡的球員。

陳偉殷職業生涯的起點是日本職棒中日龍隊，2012年挑戰大聯盟加入金鶯隊，2016年成為自由球員後，獲得馬林魚隊5年8000萬美元合約，創台灣史上最高紀錄。旅美8年累積59勝51敗，防禦率4.18。

