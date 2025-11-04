快訊

MLB／談參戰明年經典賽 山本由伸：先好好休息再開練

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平與山本由伸同車封王遊行。 路透
大谷翔平與山本由伸同車封王遊行。 路透

道奇隊今天舉辦封王遊行，甫拿下世界大賽MVP的山本由伸會後出席記者會，談到明年是否會參戰世界棒球經典賽，他僅回答：「我會先好好休息，然後再次努力投入訓練。」

山本由伸成為今年道奇封王的最大功臣，今天當然也是封王遊行上的焦點人物，媒體依然關心他在「中0日」出賽後的手臂狀況，而山本表示比賽剛結束時，手臂有點僵硬，「但我恢復得很好，所以沒什麼問題。」

山本由伸今天以英文發表致辭，包括首度以英文說出那句熱血發言「Losing isn't an option」，讓現場球迷嗨翻，他對此也坦言，要用英文致詞，讓自己還滿緊張的。

山本表示，看到沿路上球迷相挺，真的很激勵人心，「看他們臉上的笑容，帶給我很大的動力。」賽程落幕至今，山本說由於奪冠隔天就要趕搭機回到洛杉磯，早上又有封王遊行，還沒能好好休息、沉澱下來回顧這一切，「今天是整年球季的最後一天，接下來就會好好休息、放鬆一下，享受這份喜悅。」

山本由伸不僅在日本職棒、美國職棒都累積捧冠經驗，還手握奧運金牌、經典賽冠軍、12強賽冠軍，他也說：「身為運動員，可以參與重大比賽的意義非凡，這次是第一次在第6戰、第7戰連續兩天投球，所以原本自己也很擔心不知道狀況會怎樣，因為身體承受的壓力更大，可以挺過來，開心的心情也更加強烈。」媒體追問參戰明年經典賽的可能性，他表示：「我會先好好休息，然後再次努力投入訓練。」

日本隊在明年經典賽預賽於東京巨蛋作東，將與中華隊同組廝殺，3月6日首戰就是遭逢中華隊，對中華隊來說則是第2場比賽，要先於5日迎戰澳洲。

山本由伸 經典賽

