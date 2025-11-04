快訊

MLB／超閃！真美子掌鏡為他捕捉遊行照 大谷：已經在想三連霸

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平和妻子田中真美子參加冠軍遊行。 歐新社
大谷翔平和妻子田中真美子參加冠軍遊行。 歐新社

道奇隊封王遊行今天在洛杉磯登場，大谷翔平的太太真美子連兩年一起搭上遊行巴士，美貌再次引起讚嘆，大谷則表態：「我已經準備好明年要再拿另一枚戒指了」，霸氣喊話三連霸。

真美子今年季後賽多次到場，與「大嫂團」一同為道奇加油助陣，今天在封王遊行也沒缺席，穿上藍色外套與白色上衣、長褲，球迷大讚氣質、美貌都是頂尖。她與先生一起搭上遊行巴士，兩人不僅大方合照，真美子拿起手機幫大谷拍照，滑動螢幕尋找角度、取景，可愛互動的畫面讓球迷看了也覺得幸福滿滿。

大谷在巴士上接受轉播單位訪問，談到第二年參與封王遊行，他笑說：「我已經在想三連霸了。」隨在道奇球場選手、教練逐一向球迷發表談話時，大谷也以英文表示，「我想說的是，我為這支球隊感到驕傲，你們也是世界上最棒的球迷，我已經準備好明年要拿另一枚戒指了。」

道奇 大谷翔平

