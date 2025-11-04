聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／超閃！真美子掌鏡為他捕捉遊行照 大谷：已經在想三連霸
道奇隊封王遊行今天在洛杉磯登場，大谷翔平的太太真美子連兩年一起搭上遊行巴士，美貌再次引起讚嘆，大谷則表態：「我已經準備好明年要再拿另一枚戒指了」，霸氣喊話三連霸。
真美子今年季後賽多次到場，與「大嫂團」一同為道奇加油助陣，今天在封王遊行也沒缺席，穿上藍色外套與白色上衣、長褲，球迷大讚氣質、美貌都是頂尖。她與先生一起搭上遊行巴士，兩人不僅大方合照，真美子拿起手機幫大谷拍照，滑動螢幕尋找角度、取景，可愛互動的畫面讓球迷看了也覺得幸福滿滿。
大谷在巴士上接受轉播單位訪問，談到第二年參與封王遊行，他笑說：「我已經在想三連霸了。」隨在道奇球場選手、教練逐一向球迷發表談話時，大谷也以英文表示，「我想說的是，我為這支球隊感到驕傲，你們也是世界上最棒的球迷，我已經準備好明年要拿另一枚戒指了。」
IT’S A PARADE INSIDE MY CITY🥳— ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) November 3, 2025
Listen and react to the Blue Celebration presented by @jimbeamofficial all day for live Dodgers parade coverage. pic.twitter.com/FhV5OZd1MR
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言