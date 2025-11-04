聽新聞
MLB／沒說過的英文變金句 山本由伸真的說出「輸球不是選項」嗨翻球迷
道奇隊稱霸今年世界大賽，今天團隊舉辦封王遊行，山本由伸以全英文發表談話，包括首度以英文說出第2戰完投勝後的名言「輸球不是選項」，讓現場球迷嗨翻。
山本由伸成為今年道奇封王的最大功臣，一人包辦3勝，且全部都是關鍵勝場，第2戰一人完投9局扳平戰局，第6戰在背水一戰中以96球演出6局好投，第7戰再於「中0日」情況下後援2.2局奪勝，締造史詩般的系列賽表現。
今天與團隊一起出席頒獎遊行，山本由伸以英文致詞，一開口就是：「你們知道嗎？輸球不是選項。」這是來自他在第2戰賽後的談話，當時他以日文說「無論如何都不能輸」，透過翻譯、媒體呈現變成「Losing isn't an option」，僅管本人並沒有說過這段英文原話，但還是成為山本的熱門金句。
山本今天真的以英文說出這句話，讓現場球迷嗨翻，他也感謝全隊球員、教練、隊職人員，以及現場球迷，「我們是一起辦到這一切的！我愛道奇、我愛洛杉磯！」
