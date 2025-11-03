MLB／NBC預測村上宗隆身價破億美元 岡本和真或許更值得投資

世界大賽昨天落幕，季後自由球員市場起跑，美國媒體NBC體育（NBC Sports）列出前100名好手，小熊隊外野手塔克（Kyle Tucker）高居榜首，日本職棒兩門重砲村上宗隆、岡本和真分別排名12、23，推測村上合約總值破億美元。

塔克生涯8年繳出打擊率2成73、全壘打147支、打點490分的成績，前年攻下112分打點奪下美聯打點王；NBC體育指出，塔克近兩季在太空人、小熊飽受傷病困擾，無疑會影響市場價值，但前年半個球季繳出生涯最佳數據，去年開季也十分出色，推測擁有9年3億6千萬美元身價。

28歲塔克將是今年最大尾的自由球員。 路透社

村上、岡本都將透過入札制爭取赴美機會，NBC體育特別提到，村上宗隆2022年以56支全壘打改寫日職本土球員單季最多轟紀錄，打擊率也有3成18，儘管接下來打擊率下降、三振率也升高，但他的力量非常出色，相信會更喜歡大聯盟，推測5年1億2千萬美元。

岡本今年29歲，比村上大4歲，NBC體育指出，他從未有過村上2022年那樣驚豔的球季，但最近8年一直是巨人隊穩定的強力打者，不太可能在大聯盟出現單季30支全壘打，但應能穩定貢獻得分，或許比村上更值得投資，推測3年5400萬美元。

讀賣巨人隊岡本和真。資料照

今永昇太和小熊隊4年5300萬美元合約走完前兩年，如果球團不執行接下來的合約選擇權，他將成為自由球員，目前排名25，或許能找到更好的選項，預測兩年4000萬美元合約。

金鶯隊菅野智之旅美首季完成1300萬美元合約，在自由球市場排名61，NBC體育指出，菅野在大聯盟很難三振打者是意料之中的事，若想繼續留在美國，恐怕必須接受低於今年薪水的數字，推測1年800萬美元。