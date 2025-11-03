MLB／道奇MVP大嫂團合照超吸睛 真美子披大谷17號戰袍搶風采

道奇三大MVP大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）是球隊奪冠的功臣之一，他們的妻子真美子、布莉安娜（Brianna）和喬西（Chelsea）在背後默默付出也是球隊成功的關鍵。就連道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）也在賽後談到，除了球員的努力，他們背後的「賢內助」同樣重要。

今年世界大賽不只打好，還要打滿，道奇與藍鳥一路鏖戰七場，最終在生死戰延長賽才分出勝負，道奇最終以5：4封王，成為21世紀首支完成連霸的球隊。羅伯茲在賽後發表談話時，除了感謝自家球員、教練和行政團隊外，他還特別感謝這些球員的妻子們，更稱這些夫人是團隊之間不可或缺的「黏著劑」。

道奇三大MVP，左起為弗里曼、大谷翔平和貝茲。 美聯社

在世界大賽第7戰開打前夕，弗里曼的妻子喬西還在社群上秀出與貝茲妻子布莉安娜，以及大谷翔平妻子真美子的合照，讓這另類的「MVP三巨頭」合體畫面更添話題與魅力。值得一提的是，真美子以其180公分的高挑身高，加上他身著丈夫大谷的17號戰袍，在照片中顯得格外亮眼。

曾是籃球員出身的真美子，在2019年至2023年間，她曾效力於WJBL（日本女子籃球聯盟）富士通紅浪女籃隊，位置為大前鋒。她在2023年宣佈引退，2024年與道奇巨星大谷翔平結婚。

道奇的大嫂團十分團結，只要有空時常會相約到球場一起為道奇加油，在一個名為「Dodger Wives」的社群帳號可以常常看到她們在場邊加油歡呼的身影。