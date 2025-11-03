快訊

MLB／封王香檳浴未乾！道奇擁強大戰力 已被看好明年笑納三連霸

中央社／ 綜合外電報導
兵強馬壯的道奇依然被看好明年繼續問鼎冠軍。 歐新社
兵強馬壯的道奇依然被看好明年繼續問鼎冠軍。 歐新社

就在洛杉磯道奇隊完成制勝雙殺、奪下世界大賽（World Series）冠軍的那一刻，人們已經開始談論三連霸的可能，各大博彩機構已將道奇隊列為2026年世界大賽奪冠最大熱門。

路透社報導，洛杉磯道奇曾在2024年世界大賽擊敗紐約洋基，如今博彩機構看好雙方在2026年世界大賽再度對決。

根據FanDuel與BetMGM兩家博彩公司2026年世界大賽冠軍賠率，道奇+350位居榜首（即買100、押中賠350）。洋基則分居第二，FanDuel給出 +700，BetMGM為 +750。

道奇隊普遍被看好有望成為自洋基隊1998至2000年連續3年封王以來，首支完成世界大賽3連霸的球隊。

年度MVP大熱門大谷翔平正值生涯巔峰，明年將能以先發投手身分出賽更多場次，因為他屆時不再受到重大手肘傷勢影響。貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）與在世界大賽第7戰敲出制勝全壘打的史密斯（Will Smith）仍將是陣中主力，而世界大賽MVP山本由伸、史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）將與大谷共同組成強悍的先發輪值。

洋基方面，陣容依舊以美聯MVP大熱門賈吉（Aaron Judge）為核心，預料史丹頓（GiancarloStanton）與奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）也將坐鎮打線。受嚴重手傷困擾的王牌投手柯爾（Gerrit Cole）預計於明年五月回歸，加入由弗里德（Max Fried與洛登（Carlos Rodon）領銜的輪值陣容。

FanDuel看好費城費城人（+1000）與紐約大都會（+1100）是最有可能挑戰道奇王座的國聯球隊；BetMGM則分別給出費城人 +1100、大都會 +1400 的賠率。

在美聯方面，FanDuel將西雅圖水手（+1200）與休士頓太空人（+1300）列為最有希望打進世界大賽的勁旅。若要成真，水手或許得仰賴美聯MVP熱門人選、全壘打王羅利（Cal Raleigh）再度上演歷史性演出。BetMGM給兩隊的賠率皆為 +1300。

想找一支被低估的球隊嗎？不妨看看多倫多藍鳥。藍鳥在世界大賽第7戰一度領先至第9局，最終卻惜敗，如今在兩大博彩公司皆僅列為 +2000。藍鳥在FanDuel世界大賽奪冠賠率表名列第10。

這部分或許與明星游擊手比切特（Bo Bichette）可能成為自由球員有關。不過，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）仍將留隊，而史普林格（GeorgeSpringer）則被視為季後賽史上最關鍵的打者之一。

值得注意的是，進入2025賽季前，外界對藍鳥的信心極低，FanDuel當時給出的奪冠賠率高達 +6600。

世界大賽

