MLB／官網列出道奇拚3連霸勁敵 點名藍鳥渴望復仇抹去傷痛

「哪些球隊最有希望在2026年拉下道奇隊？」世界大賽才剛落幕，大聯盟官網今天列出道奇新球季假想敵，紅人、費城人、釀酒人、藍鳥隊當然都被列為「渴望十月復仇」的球隊，特別提到藍鳥若能捲土重來，最終奪下冠軍，就不會那麼痛苦了。

道奇成為大聯盟本世紀首支連霸球隊，隊史8冠追平紅襪、運動家隊，並列史上第3，前兩名是洋基隊27冠、紅雀隊11冠，明年一定會全力以赴爭取3連霸。

道奇在這次季後賽從外卡系列賽打起，歷經4輪17場比賽打出13勝4敗，連續扳倒紅人、費城人、釀酒人、藍鳥，官網指出，藍鳥失利肯定讓全隊痛徹心扉很久，但明年絕對還有爭王實力，只有這樣才能抹去傷痛。

至於另3支被道奇淘汰的球隊，官網認為紅人打進季後賽已經很了不起，證明聘請法蘭科柯納（Terry Francona）擔任總教練是正確決定，確實帶領球隊更上一層樓，現在輪到明星內野手克魯茲（Elly De La Cruz）領軍邁出下一步。

費城人諾拉（Aaron Nola）的合約到2030年，哈波（Bryce Harper）、透納（Trea Turner）分別是2031、33年，官網認為只要他們還在陣中，費城人就會全力以赴爭取世界大賽冠軍，但不可否認的是，這些老將看起來更加老態龍鍾，就算不考慮史瓦柏（Kyle Schwarber）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）成為自由球員的事實，情況也是如此。

釀酒人今年97勝65敗是大聯盟戰績最佳球隊，官網指出，即使最悲觀的釀酒人球迷也會認為，這個球季或許就是奪冠之年，直到國聯冠軍賽之前，這一切看起來似乎就要發生，隨後遭道奇先發投手群徹底壓制，失去更上一層樓的機會。

道奇將於明年3月27日在洛杉磯主場進行開幕戰，對響尾蛇隊展開3連戰，官網也列出其他勁敵，強調「要成為最強者，就必須擊敗最強者」，小熊、大都會、教士、水手、洋基隊都是志在挑戰聯盟霸主的球隊，勇士、金鶯、紅襪、老虎隊可能扮演黑馬。