MLB／官網列出道奇拚3連霸勁敵 點名藍鳥渴望復仇抹去傷痛

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小葛雷諾(左)能否帶領藍鳥捲土重來？ 法新社
「哪些球隊最有希望在2026年拉下道奇隊？」世界大賽才剛落幕，大聯盟官網今天列出道奇新球季假想敵，紅人、費城人釀酒人、藍鳥隊當然都被列為「渴望十月復仇」的球隊，特別提到藍鳥若能捲土重來，最終奪下冠軍，就不會那麼痛苦了。

道奇成為大聯盟本世紀首支連霸球隊，隊史8冠追平紅襪、運動家隊，並列史上第3，前兩名是洋基隊27冠、紅雀隊11冠，明年一定會全力以赴爭取3連霸。

道奇在這次季後賽從外卡系列賽打起，歷經4輪17場比賽打出13勝4敗，連續扳倒紅人、費城人、釀酒人、藍鳥，官網指出，藍鳥失利肯定讓全隊痛徹心扉很久，但明年絕對還有爭王實力，只有這樣才能抹去傷痛。

至於另3支被道奇淘汰的球隊，官網認為紅人打進季後賽已經很了不起，證明聘請法蘭科柯納（Terry Francona）擔任總教練是正確決定，確實帶領球隊更上一層樓，現在輪到明星內野手克魯茲（Elly De La Cruz）領軍邁出下一步。

費城人諾拉（Aaron Nola）的合約到2030年，哈波（Bryce Harper）、透納（Trea Turner）分別是2031、33年，官網認為只要他們還在陣中，費城人就會全力以赴爭取世界大賽冠軍，但不可否認的是，這些老將看起來更加老態龍鍾，就算不考慮史瓦柏（Kyle Schwarber）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）成為自由球員的事實，情況也是如此。

釀酒人今年97勝65敗是大聯盟戰績最佳球隊，官網指出，即使最悲觀的釀酒人球迷也會認為，這個球季或許就是奪冠之年，直到國聯冠軍賽之前，這一切看起來似乎就要發生，隨後遭道奇先發投手群徹底壓制，失去更上一層樓的機會。

道奇將於明年3月27日在洛杉磯主場進行開幕戰，對響尾蛇隊展開3連戰，官網也列出其他勁敵，強調「要成為最強者，就必須擊敗最強者」，小熊、大都會、教士、水手、洋基隊都是志在挑戰聯盟霸主的球隊，勇士、金鶯、紅襪、老虎隊可能扮演黑馬。

道奇 釀酒人 費城人

MLB／山本由伸高舉冠軍盃步出機艙 ESPN形容「洛杉磯傳奇」

道奇隊完成世界大賽2連霸，成為大聯盟近25年首支連續兩年封王的球隊，全隊已從多倫多搭機返抵洛杉磯，王牌投手山本由伸走下飛...

MLB／不做重訓的山本由伸力量從何而來？訓練師解密：想像一棵樹

身高不到180公分的山本由伸，幾乎以一個人的力量，支撐起道奇隊這座2025年世界大賽冠軍金盃的重量，ESPN專欄作家帕森...

MLB／道奇日籍三本柱有望出征WBC 日媒曝第四棒不是大谷將是「他」！

率隊勇奪世界大賽冠軍2連霸的道奇三本柱：大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希，3人下一個目標將是明年3月的世界棒球經典賽（WBC），至於上屆冠軍日本隊究竟會派出誰出戰，這3人的位置如何安排，引發外界球迷和媒

MLB／G6賽後訓練師的一句話 締造山本由伸「中0日」神話

道奇強投山本由伸昨日在世界大賽G7後援登板，靠著2.2局無失分的好表現，以及前一場比賽先發6局僅失1分的優質內容，完成連續2日出戰的傳奇表現，賽後他也獲頒世界大賽MVP。當地媒體今撰文指出，山本由伸的

MLB／山本由伸捧金盃裝睡 朗希「67」迷因回應史奈爾提問

道奇隊歷經不可思議、英雄熱血般的世界大賽，帶著冠軍金盃返家，官方社群發布多張包機上的選手照片，山本由伸抱著冠軍裝睡擺拍，...

MLB／打不贏就加入！ 昔光芒兩大強投攜手加盟道奇奪冠

世界大賽G7，道奇昨在延長賽中以5：4逆轉擊敗藍鳥奪冠，過去曾在世界大賽交手道奇落敗的兩大強投史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow），如今卻在關鍵第7戰接連登板中繼，

