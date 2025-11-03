MLB／打不贏就加入！ 昔光芒兩大強投攜手加盟道奇奪冠

世界大賽G7，道奇昨在延長賽中以5：4逆轉擊敗藍鳥奪冠，過去曾在世界大賽交手道奇落敗的兩大強投史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow），如今卻在關鍵第7戰接連登板中繼，並幫助道奇守住勝利，兩人賽後接受訪問時，對能再次並肩作戰、共同捧起冠軍獎盃感到無比喜悅，葛拉斯諾甚至幽默地說：「如果打不贏，就加入他們吧！」

Tyler Glasnow and Blake Snell had jokes in the locker room after winning the World Series 😂 pic.twitter.com/nD9OOMokNF — SportsCenter (@SportsCenter) 2025年11月2日

昨日比賽，道奇共派出6名投手應戰，包含道奇先發「F4」大谷翔平、山本由伸、史奈爾與葛拉斯諾都有登板。其中，葛拉斯諾先是在4局下登板化解壘上有人的危機，不過隨後6局下他被接連安打攻勢串聯失掉1分，並在該半局結束後退場休息，共計他投2.1局，被敲3安、失1分責失分。

史奈爾則在8局下登板化解失分危機，但在9局下1出局時，他先是被敲安然後投出保送被對手攻佔一、二壘，隨後道奇決定派出山本由伸「拆彈」，並順利守住該半局，以4：4將賽事拖至延長賽。總計史奈爾投1.1局無失分，被敲1安和送出1次四壞保送。

道奇先發「F4」由左至右為：大谷翔平、山本由伸、史奈爾與葛拉斯諾。 路透社

在延長賽11局上，道奇靠著鐵捕史密斯（Will Smith）的超前轟，以及山本由伸的2.2局無失分關門，最後以5：4翻盤藍鳥，完成自21世紀以來，首支在世界大賽連霸的壯舉。

EVERY call of Will Smith’s legendary home run 😤 pic.twitter.com/tFMreEVLfd — MLB (@MLB) 2025年11月2日

史奈爾與葛拉斯諾兩人曾在2018至2020年間在坦帕灣光芒當過隊友，在2020年光芒一路過關斬將，擊敗藍鳥、紐約洋基、休士頓太空人，最後闖進世界大賽舞台中，巧得是當時的對手不是別人，正是現在他們所效力的道奇隊。只不過當時光芒以系列賽2比4落敗，與冠軍擦身而過，如今兩人重新在道奇相聚，且終於成功圓夢，填補當年的遺憾。

賽後在接受媒體採訪時，兩人奪冠後好心情完全表露無遺，史奈爾先是談到：「這真的很不可思議，我們從2020年開始就追尋冠軍，但當時世界大賽輸給了道奇，但我們現在在道奇隊。」葛拉斯諾隨後也幽默地回應說：「我知道，這真的很不可思議，但如果打不贏他們，就加入他們吧！」