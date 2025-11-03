快訊

MLB／山本由伸高舉冠軍盃步出機艙 ESPN形容「洛杉磯傳奇」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇隊王牌投手山本由伸高舉世界大賽冠軍盃。圖／取自道奇隊官方社群
道奇隊完成世界大賽2連霸，成為大聯盟近25年首支連續兩年封王的球隊，全隊已從多倫多搭機返抵洛杉磯，王牌投手山本由伸走下飛機時，高舉冠軍盃露出開心笑容，成為最大焦點。

山本在今年季後賽出賽6場，其中5場先發，包括連續兩場完投勝紀錄，戰績5勝1敗、防禦率1.45；道奇在世界大賽打滿7場扳倒藍鳥隊，山本2先發1後援包辦3勝，合計17.2局只失兩分，獲選MVP。

值得一提的是，世界大賽只有兩位投手能在第6戰先發勝、第7戰後援勝，「巨怪」強森（Randy Johnson）2001年幫助響尾蛇隊封王，阻擋洋基隊4連霸，同樣獲選MVP，當年季後賽也有5勝紀錄，山本今年複製強森主宰戰場，美國媒體ESPN形容他已是「洛杉磯傳奇」。

世界大賽 道奇 強森

