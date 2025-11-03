MLB／屢飆破160公里火球秘密！ 山本由伸用獨門訓練法驚眾人

山本由伸昨以超神「中0日」救援登板關門，助道奇拿下世界大賽冠軍，賽後他本人也獲頒最有價值球員（MVP），不僅投球內容成為話題，他的訓練方式也再度引發關注，至於他屢次能飆出破時速160KM（約100mph）的火球，靠的不是重訓，而是名為「BC運動（BCエクササイズ）」的柔軟訓練法。

G7賽後記者會上，山本由伸將功勞歸於他的私人訓練師矢田修，山本說：「他（矢田修）是塑造我的人。」雖然山本由伸在棒球選手中身材並不出眾，身高僅5呎10吋（約177.8公分）、體重170磅（約77公斤），但山本投出的球卻威力無窮又相當刁鑽，常常可飆破時速160公里 ，這其中主要原因是透過矢田修在背後的支持與指導。

山本由伸不僅球路刁鑽，球速也快。 美聯社

與此同時，道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）也在賽後被問及，山本由伸這偏矮小的體型如何爆發驚人能量，可在前一場G6先發力投96球後，間隔不到1日，又在昨日生死戰中後援登板追加34球？這位老教頭僅解釋道：「山本有他自己一套的訓練方式，能以最省力方式延續投球。」這番話也再度印證矢田老師的獨特訓練法，正是他在世界大賽取得成功的關鍵因素。

Los Angeles Dodgers Manager, Dave Roberts had nothing but praise for Shohei Ohtani, Roki Sasaki and Yoshinobu Yamamoto after the Dodgers' World Series win! 🏆 pic.twitter.com/RIdlYSeWt4 — Sky Sports (@SkySports) 2025年11月2日

矢田老師其中一項著稱的訓練是BC運動柔軟訓練法，它強調的是「身體感知」，透過呼吸、姿勢以及控制重心，來喚醒身體的協調性。訓練內容以5項核心為主：呼吸（Breath）、槓（Bar）、碗（Bowl）、板（Board）、橋（Bridge）。其中，最具代表性的橋式動作（Bridge）為山本由伸的重要訓練之一。

2019年，山本當時以橋式訓練的影片在社群媒體上瘋傳，畫面中他整個人倒立，將身體拱成弓形，並用核心力量支撐全身，讓下半身完成接近360度旋轉，讓外界對他驚人的柔軟度嘖嘖稱奇。

此外，山本還將瑜伽與擲標槍納入日常訓練，矢田修所設計的非典型訓練法被認為是山本維持穩定與耐力的關鍵。道奇人事副總裁卡爾（Gaelen Carr）曾直言：「山本的訓練方法非常特別，完全不同於我們以往所理解的方式。這對我們在評估他時是一項非常重要的因素。」