快訊

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

公司組改她「室長變職員」 女律師告前東家竟吞2連敗

MLB／金手套獎得主道奇摃龜 藍鳥唯一代表一壘手法蘭斯

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
兩聯盟的金手套獎出爐。截自MLB官網
兩聯盟的金手套獎出爐。截自MLB官網

大聯盟金手套獎得主今天出爐，藍鳥隊一壘手法蘭斯（Ty France）輸掉世界大賽後，在這個年度獎項勝出，繼2022年小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）之後，成為隊史第2位奪下一壘手金手套獎的球員。

法蘭斯本來效力雙城隊，「731交易大限」前被交易到藍鳥，贏得生涯首座美聯冠軍，世界大賽出賽兩場，合計4次打數揮出1支安打，攻下1分打點，他也是藍鳥唯一贏得今年金手套獎的球員。

這次共有9位球員首次獲獎，小熊隊包辦3人則是所有球隊最多，巨人隊投手韋伯（Logan Webb）、捕手貝利（Patrick Bailey）成為近12年第一對投捕搭檔，世界大賽冠軍道奇無人得獎。

兩聯盟得主如下：

美聯

投手：弗里德（Max Fried）洋基

捕手：丁格勒（Dillon Dingler）老虎

一壘手：法蘭斯（Ty France）雙城、藍鳥

二壘手：塞米恩（Marcus Semien）遊騎兵

三壘手：賈西亞（Maikel Garcia）皇家

游擊手：惠特（Bobby Witt Jr.）皇家

左外野手：史蒂文關（Steven Kwan）守護者

中外野手：拉菲拉（Ceddanne Rafaela）紅襪

右外野手：阿布瑞尤（Wilyey Abreu）紅襪

工具人：杜邦（Mauricio Dubon）太空人

國聯

投手：韋伯（Logan Webb）巨人

捕手：貝利（Patrick Bailey）巨人

一壘手：歐森（Matt Olson）勇士

二壘手：霍納（Nico Hoerner）小熊

三壘手：海斯（Ke'Bryan Hayes）海盜、紅人

游擊手：溫恩（Masyn Winn）紅雀

左外野手：哈普（Ian Happ）小熊

中外野手：阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）小熊

右外野手：塔提斯（Fernando Tatis Jr.）教士

工具人：沙諾哈（Javier Sanoja）馬林魚

小熊隊 藍鳥 巨人

延伸閱讀

MLB／藍鳥克萊門特季後賽狂敲30安 超越水手重砲大聯盟紀錄

MLB／紐約郵報點名前洋基球員 跑壘失誤讓藍鳥付出代價

未強迫取分變再見雙殺 藍鳥3個跑壘錯誤與32年首冠失之交臂

MLB／等待32年冠軍從眼前閃過 藍鳥教頭難掩「心痛」之情

相關新聞

MLB／金手套獎得主道奇摃龜 藍鳥唯一代表一壘手法蘭斯

大聯盟金手套獎得主今天出爐，藍鳥隊一壘手法蘭斯（Ty France）輸掉世界大賽後，在這個年度獎項勝出，繼2022年小葛...

MLB／山本由伸捧金盃裝睡 朗希「67」迷因回應史奈爾提問

道奇隊歷經不可思議、英雄熱血般的世界大賽，帶著冠軍金盃返家，官方社群發布多張包機上的選手照片，山本由伸抱著冠軍裝睡擺拍，...

MLB／G6賽後訓練師的一句話 締造山本由伸「中0日」神話

道奇強投山本由伸昨日在世界大賽G7後援登板，靠著2.2局無失分的好表現，以及前一場比賽先發6局僅失1分的優質內容，完成連續2日出戰的傳奇表現，賽後他也獲頒世界大賽MVP。當地媒體今撰文指出，山本由伸的

MLB／紐約郵報點名前洋基球員 跑壘失誤讓藍鳥付出代價

藍鳥隊昨天在世界大賽第7戰苦戰11局以4：5落敗，挑戰隊史第3冠失利，9局下1出局滿壘時，基納法利亞（Isiah Kin...

MLB／山本由伸是世界第一！大谷翔平盛讚隊友 也透露挨轟不甘

道奇隊今天與藍鳥隊鏖戰到延長賽11局才以5：4勝出，山本由伸連兩天登板並在封王戰後援2.2局奪勝，大谷翔平大讚：「我想大...

MLB／昔洋基老闆嫌3.25億合約「太貴」 山本由伸今用2連霸+MVP回應

道奇王牌投手山本由伸過去曾遭洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）批評合約金額過高，現如今他在世界大賽G7證明自己不僅是稱職的先發，同時也是「拆彈專家」，在今日後援2.2局無失分的他，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。