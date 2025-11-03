MLB／金手套獎得主道奇摃龜 藍鳥唯一代表一壘手法蘭斯

大聯盟金手套獎得主今天出爐，藍鳥隊一壘手法蘭斯（Ty France）輸掉世界大賽後，在這個年度獎項勝出，繼2022年小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）之後，成為隊史第2位奪下一壘手金手套獎的球員。

法蘭斯本來效力雙城隊，「731交易大限」前被交易到藍鳥，贏得生涯首座美聯冠軍，世界大賽出賽兩場，合計4次打數揮出1支安打，攻下1分打點，他也是藍鳥唯一贏得今年金手套獎的球員。

這次共有9位球員首次獲獎，小熊隊包辦3人則是所有球隊最多，巨人隊投手韋伯（Logan Webb）、捕手貝利（Patrick Bailey）成為近12年第一對投捕搭檔，世界大賽冠軍道奇無人得獎。

兩聯盟得主如下：

美聯 投手：弗里德（Max Fried）洋基 捕手：丁格勒（Dillon Dingler）老虎 一壘手：法蘭斯（Ty France）雙城、藍鳥 二壘手：塞米恩（Marcus Semien）遊騎兵 三壘手：賈西亞（Maikel Garcia）皇家 游擊手：惠特（Bobby Witt Jr.）皇家 左外野手：史蒂文關（Steven Kwan）守護者 中外野手：拉菲拉（Ceddanne Rafaela）紅襪 右外野手：阿布瑞尤（Wilyey Abreu）紅襪 工具人：杜邦（Mauricio Dubon）太空人 國聯 投手：韋伯（Logan Webb）巨人 捕手：貝利（Patrick Bailey）巨人 一壘手：歐森（Matt Olson）勇士 二壘手：霍納（Nico Hoerner）小熊 三壘手：海斯（Ke'Bryan Hayes）海盜、紅人 游擊手：溫恩（Masyn Winn）紅雀 左外野手：哈普（Ian Happ）小熊 中外野手：阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）小熊 右外野手：塔提斯（Fernando Tatis Jr.）教士 工具人：沙諾哈（Javier Sanoja）馬林魚

Make some more room in the trophy case.



These guys are repeat winners of the @RawlingsSports Gold Glove Award. pic.twitter.com/6UVkgHjyaV — MLB (@MLB) 2025年11月3日