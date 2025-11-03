MLB／不做重訓的山本由伸力量從何而來？訓練師解密：想像一棵樹

身高不到180公分的山本由伸，幾乎以一個人的力量，支撐起道奇隊這座2025年世界大賽冠軍金盃的重量，ESPN專欄作家帕森（Jeff Passan）以超級長文報導形塑這位超級強投的幕後故事，他的專屬訓練師矢田修形容就像養成一棵大樹。

「想像是一棵樹吧。」矢田說，樹必須要有樹幹、樹枝、樹根，「在體育的世界裡，我們總是告訴選手怎麼運用他們的手、他們的腳，這就像是移動樹根，但對於樹來說，最重要的是樹幹，如果樹幹是空心的就會很容易折斷，所以你必須建造強壯、結實的樹幹，才能抵禦強風大雨。」

矢田的訓練不著眼於單一部位，而是以更宏觀、全面的角度挖掘山本的力量，「要用一塊肌肉發揮100%的力量很容易，但由伸在做的是，如何運用600塊不同的肌肉分別以10%輸出力量，你不可能同時想著600件事，所以學會思考要優先運用哪個部分、與自己對話找出不平衡之處並改正，就是最重要的事。」

在矢田的建議之下，山本不做重訓，而是專注於協調性、柔韌性的訓練，他會倒立、丟迷你足球，矢田還為他引入標槍訓練，這些課表都讓大聯盟球隊初見聞時大開眼界。

山本偏嬌小的身形，確實讓許多美職球隊原先對他存在疑問，就連道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）都是在親眼見到他的投球後才信服，「真希望有人拍下我當時在京瓷巨蛋看到他的反應，因為我真的目瞪口呆。」他說，親眼看到他的投球後，即便身材瘦小的頂尖右投屈指可數，道奇仍然樂於賭一把。

道奇球探部門的卡爾（Galen Carr）回想2023年看山本的訓練，「運用身體做各種不同訓練，包括扭曲、旋轉、平衡和力量，都是運用身體自身重量，而不是我們所做的那些重訓，看著他5呎10吋的身形可以丟到98哩，我心想或許我們能從他身上學到些什麼。」

去年春天，山本來到道奇後的第一個春訓，矢田在一次會議中試著向道奇隊職人員展示山本的訓練模式，他形容就像是「七龍珠Z」裡的悟空或是「一拳超人」，山本所尋求的不是普通的訓練而已，而是一種讓超越自我變得更強的自然之力。

山本旅美的第二個賽季，用成績掃除所有疑慮，例行賽已是一張精彩的成績單，季後賽更直接成為道奇登頂的一號英雄，單一年度季後賽貢獻5勝，世界大賽包辦3勝，第2場演出完投勝，第6場背水一戰96球飆6局好投，「中0日」後援2.2局守住道奇通往冠軍的最後一哩路，以無庸置疑的表現成為世界大賽MVP。

矢田位於大阪的「矢田接骨院」在兩天前發出公告，寫著：「從11月5日開始受理院長的預約，因院長長期出差帶來的不便，本院為此深深表達歉意。」球迷看了會心一笑，都懂得這趟出差為何而延長。