MLB／道奇日籍三本柱有望出征WBC 日媒曝第四棒不是大谷將是「他」！

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇三本柱大谷翔平（左前）、山本由伸（右前）與佐佐木朗希（後）。 路透社
率隊勇奪世界大賽冠軍2連霸的道奇三本柱：大谷翔平山本由伸佐佐木朗希，3人下一個目標將是明年3月的世界棒球經典賽（WBC），至於上屆冠軍日本隊究竟會派出誰出戰，這3人的位置如何安排，引發外界球迷和媒體們熱議。

上屆WBC賽事於2023年舉行，當時決賽的對戰組合正是日本和美國兩大棒球強權，日本最後以3：2笑納冠軍，當時大谷翔平、佐佐木朗希、山本由伸就在陣中，此外還有達比修有、今永昇太等旅美好手，組成強大的投手陣容。

對比投手，如今日本隊的打擊陣容將有望迎來升級。據日媒透露，大谷翔平的棒次安排可能會排在第二或第三棒的前段班次，至於第四棒的最有力人選則是效力小熊隊、首位在大聯盟單季達成「30轟、100打點」的日本強打鈴木誠也。除此之外，有望在今年冬天透過入札制度旅美的岡本和真、村上宗隆也有機會參賽。

鈴木誠也。（美聯社） 美國聯合通訊社
日媒接著補充，日本隊也可以仿效道奇隊的打線模式，將大谷安排在第一棒，讓上壘率高、選球能力佳的近藤健介打第二棒製造推進機會，形成「近藤上壘、大谷得分」的進攻框架，並讓中心打者負責清壘。

大谷翔平。 美聯社
此外，日媒還特別分析道奇三巨頭在日本隊的定位，日前才拿下世界大賽MVP的山本由伸絕對是頭號王牌，被寄予厚望在關鍵戰役登板。至於大谷與佐佐木的投球定位，則需依照所屬球團的使用方針而定，目前仍有變數，但無論擔任先發或救援，都可望身處投手核心陣容。

明年3月開打的第6屆WBC賽事，日本與中華隊、南韓、澳洲、捷克被分在C組，5隊將爭搶分組兩張晉級門票。

世界大賽 大谷翔平 山本由伸 佐佐木朗希 道奇

