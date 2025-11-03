MLB／生涯首冠被領軍過的道奇搶走 馬丁利：還能說什麼呢？

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
藍鳥板凳教練馬丁利。 美聯社
藍鳥板凳教練馬丁利。 美聯社

藍鳥隊在世界大賽3勝4敗不敵道奇隊，未能在多倫多主場拚出隊史第3冠，板凳教練馬丁利（Don Mattingly）結束大聯盟生涯第36個球季，還是無法完成封王夢想，但被媒體問到是否退休的想法時，直言談論這個話題很困難。

馬丁利1982年登上洋基隊大聯盟，唯一季後賽經驗是1995年球員生涯最後一季，在分區系列賽打滿5場遭水手隊淘汰。

他在2011年成為道奇總教練，領軍5季奪下3座分區冠軍，但從未贏過國聯冠軍，2016到22年領軍馬林魚隊，唯一晉級季後賽是2020年因疫情縮水球季，最近3季轉戰藍鳥終於嘗到世界大賽滋味，還是無緣戴上冠軍戒。

球員生涯14年加上教練生涯22年，今年是馬丁利最接近世界大冠軍的球季，這次系列賽更被美國媒體ESPN喻為史上最偉大，不過這位64歲教練未等到最想要的結果。

紐約郵報指出，馬丁利效力過各種球隊，從東岸到西岸、從大市場到小市場，如今又來到加拿大，幾乎見識過一切，非常渴望贏得第1座世界大賽冠軍；藍鳥總教練史奈德（John Schneider）對這位兒時偶像充滿敬意，感謝他為球隊所做的一切，最後只差兩個出局數就可奪下「史上最令人驚訝的冠軍之一」。

冠軍近在眼前還是飛了，馬丁利說：「還能說什麼呢？不過這真是精采的系列賽。」

