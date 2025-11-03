MLB／藍鳥克萊門特季後賽狂敲30安 超越水手重砲大聯盟紀錄

昨日道奇與藍鳥上演精彩的G7生死戰，兩隊鏖戰至延長才分出勝負，雖然藍鳥最終4：5不敵道奇與冠軍擦身而過，不過當晚藍鳥三壘手克萊門特（Ernie Clement）繳出單場3安的好表現，一舉超越先前由水手重砲阿羅薩雷納（Randy Arozarena）以29安所保持的季後賽最多安打紀錄。

克萊門特先是在G7的第2局擊出一壘安打，在第6局擊出一壘安打，隨後靠著隊友的適時安打跑回本壘得分；在第八局他以一記二壘安打完成季後賽第30安的新紀錄，打破了阿羅薩雷納的29安，並將道奇隊的救援投手西恩（Emmet Sheehan）換下場。

水手外野手阿羅薩雷納。 路透社

與此同時，克萊門特也將他的連續安打場次擴大到13場，打破藍鳥隊史季後賽紀錄，此前是由藍鳥傳奇捕手柏德斯（Pat Borders）曾在1992年創下連續12場比賽有安打的紀錄。

現年29歲的克萊門特，這是他生涯首次參加季後賽，但他的打擊火力卻不容小覷，在世界大賽第7戰他繳出5支3，將他的打擊率推升至4成11。而他在季後賽中還擊出過1發全壘打，同時貢獻9分打點。

克萊門特於2017年被克里夫蘭守護者選中，但在2022年9月被指定下放。之後，他被奧克蘭運動家隊認領，但在第2年春天被解約，之後與多倫多藍鳥隊簽下了一份小聯盟合約，隨後於2023年升上大聯盟。

本季例行賽，克萊門特出戰了至今為止職業生涯最高的157場比賽，打遍了內野的全部4個位置，他的打擊率有2成77，另有9支全壘打和50分打點。

Hard to not love Ernie Clement



pic.twitter.com/WVdjBVl2Dt — Ben Verlander (@BenVerlander) 2025年11月2日