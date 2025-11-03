快訊

MLB／紐約郵報點名前洋基球員 跑壘失誤讓藍鳥付出代價

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
基納法利亞9局下未能跑回致勝分。 法新社
基納法利亞9局下未能跑回致勝分。 法新社

藍鳥隊昨天在世界大賽第7戰苦戰11局以4：5落敗，挑戰隊史第3冠失利，9局下1出局滿壘時，基納法利亞（Isiah Kiner-Falefa）在本壘前被刺殺出局，未能跑回致勝分；紐約郵報指出，這位前洋基隊球員擁有領先優勢卻沒把握，藍鳥可能因此輸掉世界大賽。

道奇二壘手羅哈斯（Miguel Rojas）9局上轟出陽春砲，追成4：4平手，9局下藍鳥靠安打、兩次四死球攻占滿壘，瓦修（Daulton Varsho）揮出二壘方向滾地球，羅哈斯傳向本壘刺殺基納法利亞，藍鳥最後留下殘壘，進入延長賽後送掉等了32年的世界大賽冠軍。

基納法利亞曾在2022、23年效力洋基，近兩季轉戰海盜、藍鳥，生涯8年首嘗世界大賽滋味，未能抱回冠軍。

紐約郵報指出，想在季後賽擊敗道奇隊就不能犯下任何錯誤，藍鳥在第6、7戰連續出現跑壘失誤，因而付出代價，以些微劣勢輸掉世界大賽，部分原因在於基納法利亞9局下未能得分。

瓦修（Daulton Varsho）揮出二壘滾地球，羅哈斯第一時間並不順暢，接到球後有點停頓再出手，但基納法利亞離壘不遠，衝向本壘還是出局，紐約郵報形容他差點成為世界大賽的英雄。

基納法利亞表示，教練要他儘量靠近三壘壘包，以免強勁飛球造成雙殺，自己只是按照指示。

藍鳥 世界大賽 道奇

