MLB／G6賽後訓練師的一句話 締造山本由伸「中0日」神話

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸（右）與訓練師矢田修（左）。 截自X

道奇強投山本由伸昨日在世界大賽G7後援登板，靠著2.2局無失分的好表現，以及前一場比賽先發6局僅失1分的優質內容，完成連續2日出戰的傳奇表現，賽後他也獲頒世界大賽MVP。當地媒體今撰文指出，山本由伸的「中0日救援」，正是來自於山本訓練師的一句話。

美國《洛杉磯時報》寫道，在世界大賽G6先發投出96球後，山本由伸原以為球季已經結束，賽後記者會上山本由伸半開玩笑地說，他寧願去給球隊加油，也不想隔天再上場投球。就連道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也有同樣想法，他表示山本將是第7戰中唯一缺席的投手。

第六戰結束當晚山本由伸向長年合作的訓練師矢田修致謝：「這一年真的謝謝你。」然而，沒想到矢田回了一句，「明天要不要試試在牛棚投投看？」而這句話也徹底改寫世界大賽的劇本，山本僅休息一晚便再度於G7出戰，他在9局下登板救援並化解滿壘危機，幫助道奇將戰線拖延長賽；在延長賽11局下半，他先是解決犧牲短打的跑者，緊接著讓藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk）擊出再見雙殺結束比賽。道奇最終以5：4擊敗藍鳥勇奪2連霸，山本由伸也以世界大賽奪3勝的好表現拿下MVP。

山本由伸（中）賽後獲頒世界大賽MVP。 法新社

賽後，山本由伸也興奮地說道：「我簡直不敢相信，」 他接著表示，「我太興奮了，甚至都想不起來最後投的是什麼球。當隊友們跑向我時，我感受到了迄今為止最棒的喜悅。」

《洛杉磯時報》形容，這句話徹底改變了結局。矢田修認為，只要山本出現在牛棚，就能在心理上帶給藍鳥壓力。山本由伸則笑著回憶：「就是這樣，我被『騙上去了』。」

