MLB／山本由伸捧金盃裝睡 朗希「67」迷因回應史奈爾提問

道奇隊歷經不可思議、英雄熱血般的世界大賽，帶著冠軍金盃返家，官方社群發布多張包機上的選手照片，山本由伸抱著冠軍裝睡擺拍，大谷翔平露出孩子般的笑容捧盃，佐佐木朗希則是跟上美國青少年熱潮，面對史奈爾（Blake Snell）提問我們贏了哪幾場，以「67」迷因手勢回應。

道奇成為今年大聯盟霸主，完成二連霸偉業，選手今天踏上歸程，官方社群釋出多張照片與影片，與球迷分享選手奪冠的喜悅。

大谷翔平抱著冠軍金盃合照。圖／取自道奇官方X

山本由伸抱著金盃，戴上墨鏡、耳機倚倒在座位上，詮釋抱著冠軍入睡的模樣，拍一拍自己也忍不住笑了，同樣以睡姿擺拍的還有弗里曼（Freddie Freeman）、羅哈斯（Miguel Rojas）。大谷翔平也一邊以日文說著「謝謝」、一邊接過金盃，露出大大的笑臉拍照。

道奇還分享了一支有趣的影片，史奈爾向佐佐木朗希提問：「嘿，Roki，我們贏了哪幾場？」朗希遲疑了一下、猶豫之間仍雙手上下擺弄說著「6-7」，這是美國青少年之間正在流行的「6-7」哽。