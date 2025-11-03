快訊

台中烏日火警母女1死1重傷 64歲前租客「不滿屋主」駕車衝撞釀火災

粿粿、王子爆不倫！美國團「還有一對」掩護手法曝光 疑私人對話流出

台中烏日今晨母女1死傷縱火案 前租客64歲許男落網送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／山本由伸捧金盃裝睡 朗希「67」迷因回應史奈爾提問

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸抱著冠軍金盃合照。圖／取自道奇官方X
山本由伸抱著冠軍金盃合照。圖／取自道奇官方X

道奇隊歷經不可思議、英雄熱血般的世界大賽，帶著冠軍金盃返家，官方社群發布多張包機上的選手照片，山本由伸抱著冠軍裝睡擺拍，大谷翔平露出孩子般的笑容捧盃，佐佐木朗希則是跟上美國青少年熱潮，面對史奈爾（Blake Snell）提問我們贏了哪幾場，以「67」迷因手勢回應。

道奇成為今年大聯盟霸主，完成二連霸偉業，選手今天踏上歸程，官方社群釋出多張照片與影片，與球迷分享選手奪冠的喜悅。

大谷翔平抱著冠軍金盃合照。圖／取自道奇官方X
大谷翔平抱著冠軍金盃合照。圖／取自道奇官方X

山本由伸抱著金盃，戴上墨鏡、耳機倚倒在座位上，詮釋抱著冠軍入睡的模樣，拍一拍自己也忍不住笑了，同樣以睡姿擺拍的還有弗里曼（Freddie Freeman）、羅哈斯（Miguel Rojas）。大谷翔平也一邊以日文說著「謝謝」、一邊接過金盃，露出大大的笑臉拍照。

道奇還分享了一支有趣的影片，史奈爾向佐佐木朗希提問：「嘿，Roki，我們贏了哪幾場？」朗希遲疑了一下、猶豫之間仍雙手上下擺弄說著「6-7」，這是美國青少年之間正在流行的「6-7」哽。

佐佐木朗希 道奇 史奈爾

延伸閱讀

MLB／大谷翔平「獅吼圖」取之不盡 IG限動致敬山本由伸

MLB／道奇強投嘆山本由伸非人哉 老大哥達比修有也發文說讚

MLB／昔洋基老闆嫌3.25億合約「太貴」 山本由伸今用2連霸+MVP回應

MLB／熱血關門如漫畫情節 山本由伸奪MVP：感覺回到年少時期

相關新聞

MLB／山本由伸捧金盃裝睡 朗希「67」迷因回應史奈爾提問

道奇隊歷經不可思議、英雄熱血般的世界大賽，帶著冠軍金盃返家，官方社群發布多張包機上的選手照片，山本由伸抱著冠軍裝睡擺拍，...

MLB／山本由伸是世界第一！大谷翔平盛讚隊友 也透露挨轟不甘

道奇隊今天與藍鳥隊鏖戰到延長賽11局才以5：4勝出，山本由伸連兩天登板並在封王戰後援2.2局奪勝，大谷翔平大讚：「我想大...

MLB／昔洋基老闆嫌3.25億合約「太貴」 山本由伸今用2連霸+MVP回應

道奇王牌投手山本由伸過去曾遭洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）批評合約金額過高，現如今他在世界大賽G7證明自己不僅是稱職的先發，同時也是「拆彈專家」，在今日後援2.2局無失分的他，

MLB／重返二刀流 投手大谷稍遜打者翔平

今年球季首次重返「投打二刀流」，道奇明星球員大谷翔平相較去年帶傷奮戰，終於能夠感受身體健康奪冠的美好，與同胞山本由伸、佐...

MLB／季後賽7勝 山本由伸超越達比修有

從沒打過甲子園的山本由伸，卻在美國職棒世界大賽演出「熱血棒球魂」劇情，在世界大賽第六、第七戰連續登板寫下歷史，從東京開幕...

MLB／道奇衛冕 世界大賽近25年首次

道奇隊在今年美國職棒世界大賽擊敗藍鳥隊，成為大聯盟近廿五年來首支二連霸衛冕球隊，也是國家聯盟五十年來首見連霸球隊。即使在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。