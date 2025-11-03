MLB／克蕭引退年奪冠 迎童話結尾

去年世界大賽因為受傷錯過，道奇隊傳奇投手克蕭今年球季宣布引退，也迎來童話般的結尾，在球隊封王後他熱淚盈眶直呼：「我想像不出比這更好的結束方式。」

十八個球季、五次防禦率王、三座賽揚獎、一座國聯ＭＶＰ、超過三千次三振，如今克蕭收藏品又加一，戴著第三枚世界大賽冠軍戒告別球場，承載了他無數次失落與掙扎的季後賽舞台，最後在榮耀中落幕。

道奇隊在世界大賽第七戰由貝茲策動再見雙殺、守下勝利，當下克蕭還在外野牛棚熱身，搞不清楚場上狀況，克蕭笑說：「我真的不知道，巴德（牛棚捕手）看著我說『我們贏得世界大賽。』我還回他『你確定嗎？』」

克蕭成為最後一個跑到場中慶祝的人，等待他的是數十位隊友的擁抱，也即將成為「前隊友」，克蕭在今年球季結束後退休，決定將時間留給家人。

「老實說，很難用言語形容。」克蕭說。「我非常感激。我的生涯、還有這個賽季能以這樣的方式結束，比我所能期望的一切都更多。我有點說不出話，也有點難以置信我們真的贏了。」

克蕭在今年世界大賽，只面對了一名打者，不過如果沒有他，道奇隊也可能無法贏得系列賽，因為在第三戰第十二局，他在滿壘的情況下登板，成功製造滾地出局，為球隊保住贏球機會。