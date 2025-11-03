聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／克蕭引退年奪冠 迎童話結尾

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
道奇隊傳奇投手克蕭（右）今年球季宣布引退，在球隊封王後他熱淚盈眶說：「我想像不出比這更好的結束方式。」（美聯社）
道奇隊傳奇投手克蕭（右）今年球季宣布引退，在球隊封王後他熱淚盈眶說：「我想像不出比這更好的結束方式。」（美聯社）

去年世界大賽因為受傷錯過，道奇隊傳奇投手克蕭今年球季宣布引退，也迎來童話般的結尾，在球隊封王後他熱淚盈眶直呼：「我想像不出比這更好的結束方式。」

十八個球季、五次防禦率王、三座賽揚獎、一座國聯ＭＶＰ、超過三千次三振，如今克蕭收藏品又加一，戴著第三枚世界大賽冠軍戒告別球場，承載了他無數次失落與掙扎的季後賽舞台，最後在榮耀中落幕。

道奇隊在世界大賽第七戰由貝茲策動再見雙殺、守下勝利，當下克蕭還在外野牛棚熱身，搞不清楚場上狀況，克蕭笑說：「我真的不知道，巴德（牛棚捕手）看著我說『我們贏得世界大賽。』我還回他『你確定嗎？』」

克蕭成為最後一個跑到場中慶祝的人，等待他的是數十位隊友的擁抱，也即將成為「前隊友」，克蕭在今年球季結束後退休，決定將時間留給家人。

「老實說，很難用言語形容。」克蕭說。「我非常感激。我的生涯、還有這個賽季能以這樣的方式結束，比我所能期望的一切都更多。我有點說不出話，也有點難以置信我們真的贏了。」

克蕭在今年世界大賽，只面對了一名打者，不過如果沒有他，道奇隊也可能無法贏得系列賽，因為在第三戰第十二局，他在滿壘的情況下登板，成功製造滾地出局，為球隊保住贏球機會。

克蕭 道奇

延伸閱讀

MLB／引退年道奇奪冠 克蕭熱淚：我想不出更好的結束方式

MLB／「由伸說他可以！」 熱血請纓連克蕭都被感動

MLB／世界大賽最後一舞！道奇名單有克蕭 教頭：不會被情感左右

MLB／費城人續命！史瓦柏雙響砲轟山本、克蕭 大谷翔平5支0

相關新聞

MLB／大谷翔平「獅吼圖」取之不盡 IG限動致敬山本由伸

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今天在世界大賽第7戰，靠著前一天在第6戰投了96球的山本由伸再度強行連投，最終在延長賽獲勝，拿下...

MLB／首位世界大賽客場拿3勝投手！山本由伸「267」奪勝寫鬼神紀錄

昨天才先發出賽的道奇王牌山本由伸，今日再度於關鍵時刻登板救援，在他2.2局僅被敲1安無失分的好表現下，道奇最終5：4逆轉藍鳥完成2連霸，成為21世紀以來首支衛冕球隊。而山本由伸在與藍鳥的系列賽3度登板

MLB／昔洋基老闆嫌3.25億合約「太貴」 山本由伸今用2連霸+MVP回應

道奇王牌投手山本由伸過去曾遭洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）批評合約金額過高，現如今他在世界大賽G7證明自己不僅是稱職的先發，同時也是「拆彈專家」，在今日後援2.2局無失分的他，

MLB／未能幫家鄉加拿大捧冠 藍鳥看板小葛雷諾流下男兒淚

世界大賽G7生死戰，藍鳥在本場比賽一路領先的情況下，卻在後段遭到道奇接連開轟逆轉，以4：5落敗，來自加拿大的藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），僅差一步之遙卻未能幫助

MLB／引退年道奇奪冠 克蕭熱淚：我想不出更好的結束方式

道奇隊在世界大賽第七戰擊敗藍鳥隊封王，現場痛哭的不僅是藍鳥隊球迷，還有今年要退休的道奇傳奇投手克蕭（Clayton Ke...

MLB／山本由伸連兩年世界大賽「獨孤求敗」 道奇教頭激動高喊：他是史上最強

日籍強投山本由伸今天在美國職棒大聯盟世界大賽第7戰拿下關鍵勝投，為洛杉磯道奇締造二連霸偉業，獲得世界大賽最有價值球員（M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。