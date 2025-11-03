聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／克蕭引退年奪冠 迎童話結尾
去年世界大賽因為受傷錯過，道奇隊傳奇投手克蕭今年球季宣布引退，也迎來童話般的結尾，在球隊封王後他熱淚盈眶直呼：「我想像不出比這更好的結束方式。」
十八個球季、五次防禦率王、三座賽揚獎、一座國聯ＭＶＰ、超過三千次三振，如今克蕭收藏品又加一，戴著第三枚世界大賽冠軍戒告別球場，承載了他無數次失落與掙扎的季後賽舞台，最後在榮耀中落幕。
道奇隊在世界大賽第七戰由貝茲策動再見雙殺、守下勝利，當下克蕭還在外野牛棚熱身，搞不清楚場上狀況，克蕭笑說：「我真的不知道，巴德（牛棚捕手）看著我說『我們贏得世界大賽。』我還回他『你確定嗎？』」
克蕭成為最後一個跑到場中慶祝的人，等待他的是數十位隊友的擁抱，也即將成為「前隊友」，克蕭在今年球季結束後退休，決定將時間留給家人。
「老實說，很難用言語形容。」克蕭說。「我非常感激。我的生涯、還有這個賽季能以這樣的方式結束，比我所能期望的一切都更多。我有點說不出話，也有點難以置信我們真的贏了。」
克蕭在今年世界大賽，只面對了一名打者，不過如果沒有他，道奇隊也可能無法贏得系列賽，因為在第三戰第十二局，他在滿壘的情況下登板，成功製造滾地出局，為球隊保住贏球機會。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言