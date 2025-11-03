聽新聞
MLB／道奇衛冕 世界大賽近25年首次

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
洛杉磯道奇隊昨天五比四逆轉擊敗多倫多藍鳥隊，贏得今年世界大賽第七戰勝利，成為大聯盟近廿五年來首支連霸球隊，賽後道奇隊投手山本由伸（前排中）舉起世界大賽最有價值球員（MVP）獎座。（法新社）
道奇隊在今年美國職棒世界大賽擊敗藍鳥隊，成為大聯盟近廿五年來首支二連霸衛冕球隊，也是國家聯盟五十年來首見連霸球隊。即使在例行賽未如外界預期的橫掃聯盟，但道奇仍湊齊一塊塊拼圖，山本由伸、大谷翔平、史奈爾，甚至是一度低潮的貝茲也都找回信心。

在第三戰敲出再見轟的強棒弗里曼說：「當所有人在春訓時都預期我們會贏，這真的很難。當你面對壓力、並且像我們一樣擁抱它、最終完成目標，那種感覺會更加甜美。」

今年球季道奇隊先從東京出發，一路打到多倫多、世界大賽第七戰才終於拿下冠軍，而且是鏖戰到第十一局才以五比四勝出，這是六年內的第三冠、球團史第九冠，大聯盟自二○○○年完成三連霸的洋基隊後，再次有球隊達成衛冕；同時也是自一九七五年辛辛那提紅人隊以來，首支來自國家聯盟的衛冕冠軍。

去年道奇隊差點被教士隊淘汰，但最終逆轉並奪冠，靠的是牛棚彌補先發輪值傷兵問題。今年道奇隊透過休賽季補強，打造出更強悍的投手陣容，總教練羅伯茲說：「你看看這個休息室，每個人都想上場貢獻，你得知道何時該叫誰上場。」

道奇隊季後賽氣勢如虹，兩戰橫掃紅人隊、四戰擊退費城人隊，在國聯冠軍賽橫掃釀酒人隊，史奈爾、山本由伸、葛拉斯諾和大谷翔平在前三輪投出歷史級表現。

然而到了世界大賽面對藍鳥隊卻沒能延續氣勢，好在第七戰終於展現，四位先發投手全部在短天數休息下登板，而打線也一點一滴追回落後，羅哈斯在九局上敲出追平轟、史密斯十一局上超前砲。

山本由伸更是在前一天已投九十六球、六局的情況下，再度登板投了二點二局，因此獲選世界大賽ＭＶＰ。

道奇隊棒球營運總裁弗里德曼說：「整體而言，我們打得並不好。但在那些關鍵時刻，我們的球員總能挺身而出。」

藍鳥在世界大賽第七戰一路保持領先優勢，卻在比賽最後時刻遭道奇追平、逆轉翻盤，讓藍鳥的奪冠夢碎，不僅球星小葛雷諾被拍到流下男兒淚，藍鳥總教練史奈德賽後受訪時也難掩失望之情。

道奇 世界大賽

