MLB／季後賽7勝 山本由伸超越達比修有

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導

從沒打過甲子園的山本由伸，卻在美國職棒世界大賽演出「熱血棒球魂」劇情，在世界大賽第六、第七戰連續登板寫下歷史，從東京開幕戰投出今年大聯盟第一球，到投出球季最後一球，山本由伸坦言：「真的全力以赴了」。

賽後被問到有沒有哭？山本說：「熱淚盈眶。」隊友大谷翔平也大讚，大家都會認同山本由伸是世界第一的投手。總教練羅伯茲更高呼，山本是「史上最強」。

山本由伸只花兩個球季，就拿下生涯在大聯盟季後賽的第七場勝投，超越達比修有與黑田博樹的五勝，成為日本大聯盟季後賽勝投王。山本也成為自二○○九年紐約洋基的松井秀喜以來，第二位拿下世界大賽ＭＶＰ的日本球員。他說，感覺自己又回到當初那個單純熱愛棒球的孩子。

山本由伸身高不到一八○公分，洋基老闆史坦布瑞納曾質疑他三點二五億美元的合約金額過高，如今他在世界大賽證明自己不僅是稱職先發，同時也是「拆彈專家」。山本由伸在第七戰後援二點二局無失分，打臉外界對他「身價不符」的質疑。

在第六戰投了九十六球、六局之後，山本由伸沒有先回飯店休息，而是到訓練室開始伸展、放鬆，就像是賽季還沒結束的投手，他也真的在第七戰第九局再次站上投手丘，投了二點二局直到獲勝。

現代棒球，投手出場受到嚴格保護，山本由伸在世界大賽登板三次、共投十七點二局，防禦率一點○二，成為史上第十四位單屆三勝的投手，上一人已是二○○一年的「巨怪」強森。山本在客場取三勝更是第一人，也獲得世界大賽ＭＶＰ。

前天投完自認是最後一次登板，當山本由伸向訓練師矢田修致謝時，矢田提議先恢復到可以在牛棚投球的程度。山本由伸說：「我想，如果我在牛棚能帶給大家力量也不錯。練習完感覺意外地好，一回神就站上投手丘了。」

山本苦笑說：「真的很辛苦。但因為全力以赴了，所以感受到前所未有喜悅。」

山本由伸 達比修有

MLB／大谷翔平「獅吼圖」取之不盡 IG限動致敬山本由伸

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今天在世界大賽第7戰，靠著前一天在第6戰投了96球的山本由伸再度強行連投，最終在延長賽獲勝，拿下...

MLB／首位世界大賽客場拿3勝投手！山本由伸「267」奪勝寫鬼神紀錄

昨天才先發出賽的道奇王牌山本由伸，今日再度於關鍵時刻登板救援，在他2.2局僅被敲1安無失分的好表現下，道奇最終5：4逆轉藍鳥完成2連霸，成為21世紀以來首支衛冕球隊。而山本由伸在與藍鳥的系列賽3度登板

MLB／昔洋基老闆嫌3.25億合約「太貴」 山本由伸今用2連霸+MVP回應

道奇王牌投手山本由伸過去曾遭洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）批評合約金額過高，現如今他在世界大賽G7證明自己不僅是稱職的先發，同時也是「拆彈專家」，在今日後援2.2局無失分的他，

MLB／未能幫家鄉加拿大捧冠 藍鳥看板小葛雷諾流下男兒淚

世界大賽G7生死戰，藍鳥在本場比賽一路領先的情況下，卻在後段遭到道奇接連開轟逆轉，以4：5落敗，來自加拿大的藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），僅差一步之遙卻未能幫助

MLB／引退年道奇奪冠 克蕭熱淚：我想不出更好的結束方式

道奇隊在世界大賽第七戰擊敗藍鳥隊封王，現場痛哭的不僅是藍鳥隊球迷，還有今年要退休的道奇傳奇投手克蕭（Clayton Ke...

MLB／山本由伸連兩年世界大賽「獨孤求敗」 道奇教頭激動高喊：他是史上最強

日籍強投山本由伸今天在美國職棒大聯盟世界大賽第7戰拿下關鍵勝投，為洛杉磯道奇締造二連霸偉業，獲得世界大賽最有價值球員（M...

