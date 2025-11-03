聽新聞
MLB／重返二刀流 投手大谷稍遜打者翔平

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導

今年球季首次重返「投打二刀流」，道奇明星球員大谷翔平相較去年帶傷奮戰，終於能夠感受身體健康奪冠的美好，與同胞山本由伸、佐佐木朗希賽後的「日籍三本柱」合影也留下經典光景。

大谷翔平去年在世界大賽第二戰盜壘就出現左肩半脫臼，但他依舊打完五戰，為道奇隊奪下世界大賽冠軍，只不過專注打擊的他僅敲出兩支安打、打擊率一成○五。

大谷翔平去年在奪冠之後表示他還不滿足，因為希望自己能夠以「二刀流」身分真正拿下一座冠軍，他今年做到了。

今年大谷翔平重返二刀流，在例行賽演出ＭＶＰ等級表現，甚至國聯冠軍賽更有單場六局十次三振、三響砲的史詩級表現，只不過到了世界大賽，投手大谷有些氣力放盡，八點一局失七分，但打者翔平敲出九支安打，包含三轟，貢獻五分打點。

大谷翔平表示，今年最棒的地方就是終於能百分百發揮，「去年我必須退場熱身、按摩、打針，再上場，不斷重複這些步驟，沒有在打球的感覺，今年世界大賽是完全不同的體驗。」

大谷翔平雖然在世界大賽投得不理想，包含第七戰僅休息三天就登板下，二點一局被轟了三分砲，當下雙手撐著膝蓋、低頭不語，總教練羅伯玆也說：「他已經竭盡所能，為球隊拚到最後一刻。」但隨著道奇隊贏球，大谷逃過敗投、參與香檳浴。

回顧自己以二刀流身分復出的這個賽季，大谷翔平感慨地說：「整個球季下來，真的沒有一場比賽是輕鬆的，這次的冠軍是全隊一起努力的成果。」

