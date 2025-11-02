MLB／大谷翔平「獅吼圖」取之不盡 IG限動致敬山本由伸

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今天在世界大賽第7戰，靠著前一天在第6戰投了96球的山本由伸再度強行連投，最終在延長賽獲勝，拿下隊史首次世界大賽二連霸。大谷翔平在Instagram限動放上山本由伸仰天長吼的圖片與獅吼圖，從以前的小獅子圖片，換成了真正的百獸之王。

大谷翔平今天客場出戰藍鳥，以先發投手和第一棒打擊身分出場，投3局失3分，打擊則敲出2支安打。山本由伸在第9局途中登板，投了2又2/3局無失分，替球隊連霸立下大功。

比賽結束後，大谷翔平立刻更新他的IG限時動態，轉貼山本由伸在投手丘怒吼的照片，還放上一張「獅子吼」做為對照圖。

大谷翔平用獅吼圖致敬山本由伸。截自大谷翔平IG

其實在5月20日道奇對戰響尾蛇，當時山本投出生涯最多的110球、7局1安打無失分，大谷就曾張貼山本怒吼的照片，但當時配上的是一張小獅子吼叫的照片。

大谷翔平還曾跟山本由伸開玩笑，在球場響起「獅子王」配樂時，作勢要把山本像「辛巴」一樣舉起來。這次他終於把照片換成了雄獅，似乎認證隊友已經成長為真正的猛獸。

NHK報導，山本賽後在球場受訪表示，「今天完全像是回到小時候，是一心一意拼命投球的棒球少年」。

對於前一天才先發投了6局，今天又臨時登板，山本說，「昨天投完後，晚上做了治療，今天在練習時被告知『可能會上場』，回過神來就站在投手丘了」。他露出笑容補充說，「感覺真的很棒」。

大谷受訪時表示，今天的比賽發展真的很驚險，但全隊都打出了非常好的比賽，最後拿下精彩的勝利。

談到先發登板，大谷表示，「雖然最後以遺憾的方式被打到球，但我站上投手丘，只想至少能撐久一點，把比賽交給後面的投手。被擊出球之後，我也想作為打線的一員，繼續全力幫助球隊」。

談到山本由伸，大谷笑說，「他真的太厲害了，我想大家都認同由伸是世界第一的投手」。

佐佐木朗希今年是旅美第一年，例行賽因右肩受傷，先發僅拿下1勝。不過進入季後賽後，他改以後援身分登板9場，防禦率0.84，拿下大聯盟最多的3次救援成功，表現活躍。他回顧這個賽季表示，「這是充滿遺憾的球季，但能夠在季後賽登板，對我而言是很好的經驗，球隊也拿到冠軍，我覺得結果非常棒」。

談到拿到MVP的山本由伸，佐佐木說，「他昨天、今天都上場投球，而且表現精彩到不行，他就是我們投手應該追求的樣子」，語氣充滿尊敬。