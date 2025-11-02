MLB／等待32年冠軍從眼前閃過 藍鳥教頭難掩「心痛」之情

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥總教練史奈德。 法新社
藍鳥今日在世界大賽G7一路保持著領先優勢，卻在比賽最後時刻遭道奇逆轉翻盤，讓藍鳥的奪冠夢碎，不僅球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）被拍到流下眼淚，身為藍鳥總教練的史奈德（John Schneider）也在賽後受訪時，難掩其失望之情。

原先藍鳥被外界看好手握聽牌優勢和主場優勢，將可望順利在加拿大封王，但昨日打線先是遭道奇先發王牌山本由伸封鎖，以1：3落敗；今日在G7生死戰又浪費領先優勢，在延長賽先是被史密斯（Will Smith）敲出一發超前陽春砲，隨後下個半局又遭到連2日出戰的山本由伸關門成功，最終以4：5落敗，眼睜睜看著道奇在自家主場捧走冠軍金盃。

出席賽後記者會時，史奈德難過地說道：「真的很難受，比賽後我們開了今年第一次球隊會議，談了很多事，每一刻都充滿了無法用言語表達的情緒，我真心為所有球員，還有整個球團感到驕傲，這就是我現在的心情。」

對於只差一步卻錯失世界冠軍的遺憾，史奈德直呼：「接下來幾天、甚至幾週都會感到心痛，要接受這結果需要一些時間，不過發生的事只能接受。」

回顧藍鳥上次拿下世界大賽冠軍，是在1993年當時以總比數4：2擊敗費城人，距今已有32年未嘗過冠軍滋味的他們，卻在今年世界大賽錯失奪冠的大好機會，令藍鳥全隊上下都惋惜不已。就連史奈德本人也承認，他原先認為藍鳥有機會橫掃，但結果卻事與願違。

