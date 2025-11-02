MLB／山本由伸世界大賽MVP神級演出 日本球迷驕傲：能夠見證很幸福

快訊

中央社／ 東京2日專電
山本由伸讓藍鳥打者一籌莫展。 美聯社
美國職棒洛杉磯道奇今天在世界大賽第7戰5比4力克藍鳥，完成二連霸。山本由伸連2天封鎖藍鳥打線，獲得世界大賽最有價值球員（MVP）。他的超神表現讓日本球迷熱血沸騰，在網路瘋喊「真的是日本人的驕傲」、「能活在這個時代看到這一幕，真的很幸福」。

山本由伸在國聯冠軍系列賽第2戰投出大聯盟首場完投勝，在世界大賽第2戰也再度完投，達成兩場完投紀錄。更令人驚訝的是，在鏖戰18局的第3戰後，他僅休息1天便在牛棚熱身，令外界擔心他的疲勞程度。

然而來到攸關存亡的第6戰，山本依然投出6局僅失1分的好投，幫助球隊成功延命。最終的第7戰，他又在連日登板的情況下踏上投手丘。

比賽進入9局下同分時，山本遇到1出局，一、二壘有人的大危機，接著又因為觸身球讓壘包滿壘，但他最終成功壓制打者。11局延長賽史密斯（Will Smith）敲出致勝全壘打，山本仍持續登板，總計投了34球、無失分，帶領球隊拿下世界大賽冠軍。

山本由伸最終獲選世界大賽MVP，這是繼松井秀喜之後，日本選手拿下此頭銜的第2人，日本投手則是第一人。

山本賽後受訪，提到今天登板的決定。他表示，「昨天投完之後，我覺得應該是最後一次登板了，還跟（整復師）矢田說，謝謝他這一年來的照顧，結果他說，明天如果能去牛棚，

希望你試試。我心想，就算只是待在牛棚，或許也能幫上忙，於是回去接受治療，今天一早又再起床準備」。

他表示，今天的身體狀況並不算完美，但他們告訴我，就用這樣的身體狀態去調整投球方式，實際到球場練習的時候，感覺比想像中好很多。

記者追問，是誰要求他「至少出現在牛棚」，山本表示，「是矢田修醫師，他跟我說，就算只是在牛棚都能改變氣氛，帶給全隊很大的力量，我真的很感謝他的鼓勵」。

記者說，翻譯園田芳大今天也穿上了幸運內褲，因為他有預料你會登板。山本笑說，「我在比賽結束之前，完全不知道這件事」，但身邊所有人都用行動支持他，才有今天和這一整季的結果，他要感謝所有人。

被問到獲勝後，現在最想做什麼，累透的山本由伸很誠實的說，「想回去」，引發全場大笑。

他表示，「還沒想到要怎麼慶祝，但奪冠了，這就是最開心的事情」。

對於今天投完之後，有沒有感覺「突破了自己的極限」，過程中會不會感到害怕。山本表示，沒有感覺超越極限，因為球隊告訴他「你說可以，我們才會派你上場」，因此他可以放心準備。「雖然是第一次在職業生涯連續兩天登板，但透過這次，我知道自己做得到」。

他表示，這種不能輸的比賽，當然會感到不安，會有「如果失敗怎麼辦」這些負面想法，但他努力讓自己保持冷靜、深呼吸集中，才能投出平時的表現。

投出最後一個出局數時，他表示，有點不可置信，甚至有點不記得自己投了什麼球，「當隊友衝上來抱住我時，真的非常高興，感覺眼淚一下子湧了上來」。

