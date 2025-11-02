MLB／道奇強投嘆山本由伸非人哉 老大哥達比修有也發文說讚

連2日出戰的道奇王牌投手山本由伸，今日在世界大賽G7比賽後段登板救援，他投2.2局僅被敲1安且無任何失分，幫助道奇在延長賽中以5：4驚險擊敗藍鳥封王，賽後不僅獲得隊友們的讚賞，就連同樣來自日本的教士投手達比修有，也發文稱讚山本的優異表現。

山本由伸在今日在9局下接續隊友史奈爾（Blake Snell）的投球任務，在1、2壘有人的情況登板救援，雖然他一度面臨1出局滿壘的劣勢，但靠著隊友的神守備和山本逐漸回穩的控球，最終仍成功化解危機，成功將戰線拖至延長賽；並靠著11局上「鐵捕」史密斯（Will Smith）的超前陽春砲，以及山本由伸在最後1個半局守成，終場道奇以5：4帶走勝利，成為21世紀首支完成連霸的隊伍。

YOSHINOBU YAMAMOTO IS YOUR 2025 WORLD SERIES MVP! pic.twitter.com/CGkbqjjICO — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年11月2日

賽後，山本由伸憑藉在與藍鳥7場系列賽奪下3場勝投的好表現，獲頒世界大賽最有價值球員（MVP），奪得隊友的一致好評，道奇「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）說：「這太不可思議了，他就是個傳奇。如果沒有他，我們今天根本無法這樣慶祝。他真的太強了。」

另一位先發強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）更表示：「太不可思議了，這個系列賽超刺激，我們隊上有很多出色的球員，但最終還是要歸功於山本！這傢伙根本不是人類，羅哈斯（Miguel Rojas）、史密斯都開轟，山本是頭野獸！」

除了獲得隊友盛讚，現年39歲的教士投手達比修有也在X發文肯定「小老弟」山本由伸的發揮，他寫道：「山本君在各方面都太出色！」

達比修有身為日本選手在大聯盟的前輩，他在大聯盟征戰13年，其資歷比大谷翔平、山本由伸都還要豐富，是目前所有現役征戰大聯盟的日籍選手中年齡最大的，生涯曾效力過遊騎兵、道奇、小熊以及教士。他本季效力教士，繳出5勝5負、防禦率5.38的成績。

山本由伸只花2個球季，就拿下生涯在大聯盟季後賽的第7場勝投，超越達比修有與黑田博樹的5勝，成為日本大聯盟季後賽勝投王。

山本由伸（前）與達比修有（後）。 美聯社