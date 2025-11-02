快訊

農業部長動怒！中市府：將嚴處1動保處人員 不允許任何擾亂防疫行為

將任新媒體部主任？基隆前議長兒林益諄鬆口「有被徵詢」 仍不知結果

明後2天降雨最顯著「3處慎防大雨」未來還有另個熱帶系統發展

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇強投嘆山本由伸非人哉 老大哥達比修有也發文說讚

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇王牌山本由伸。 美聯社
道奇王牌山本由伸。 美聯社

連2日出戰的道奇王牌投手山本由伸，今日在世界大賽G7比賽後段登板救援，他投2.2局僅被敲1安且無任何失分，幫助道奇在延長賽中以5：4驚險擊敗藍鳥封王，賽後不僅獲得隊友們的讚賞，就連同樣來自日本的教士投手達比修有，也發文稱讚山本的優異表現。

山本由伸在今日在9局下接續隊友史奈爾（Blake Snell）的投球任務，在1、2壘有人的情況登板救援，雖然他一度面臨1出局滿壘的劣勢，但靠著隊友的神守備和山本逐漸回穩的控球，最終仍成功化解危機，成功將戰線拖至延長賽；並靠著11局上「鐵捕」史密斯（Will Smith）的超前陽春砲，以及山本由伸在最後1個半局守成，終場道奇以5：4帶走勝利，成為21世紀首支完成連霸的隊伍。

賽後，山本由伸憑藉在與藍鳥7場系列賽奪下3場勝投的好表現，獲頒世界大賽最有價值球員（MVP），奪得隊友的一致好評，道奇「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）說：「這太不可思議了，他就是個傳奇。如果沒有他，我們今天根本無法這樣慶祝。他真的太強了。」

另一位先發強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）更表示：「太不可思議了，這個系列賽超刺激，我們隊上有很多出色的球員，但最終還是要歸功於山本！這傢伙根本不是人類，羅哈斯（Miguel Rojas）、史密斯都開轟，山本是頭野獸！」

除了獲得隊友盛讚，現年39歲的教士投手達比修有也在X發文肯定「小老弟」山本由伸的發揮，他寫道：「山本君在各方面都太出色！」

達比修有身為日本選手在大聯盟的前輩，他在大聯盟征戰13年，其資歷比大谷翔平、山本由伸都還要豐富，是目前所有現役征戰大聯盟的日籍選手中年齡最大的，生涯曾效力過遊騎兵、道奇、小熊以及教士。他本季效力教士，繳出5勝5負、防禦率5.38的成績。

山本由伸只花2個球季，就拿下生涯在大聯盟季後賽的第7場勝投，超越達比修有與黑田博樹的5勝，成為日本大聯盟季後賽勝投王。

山本由伸（前）與達比修有（後）。 美聯社
山本由伸（前）與達比修有（後）。 美聯社

道奇 山本由伸 藍鳥 達比修有

相關新聞

MLB／昔洋基老闆嫌3.25億合約「太貴」 山本由伸今用2連霸+MVP回應

道奇王牌投手山本由伸過去曾遭洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）批評合約金額過高，現如今他在世界大賽G7證明自己不僅是稱職的先發，同時也是「拆彈專家」，在今日後援2.2局無失分的他，

MLB／未能幫家鄉加拿大捧冠 藍鳥看板小葛雷諾流下男兒淚

世界大賽G7生死戰，藍鳥在本場比賽一路領先的情況下，卻在後段遭到道奇接連開轟逆轉，以4：5落敗，來自加拿大的藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），僅差一步之遙卻未能幫助

MLB／引退年道奇奪冠 克蕭熱淚：我想不出更好的結束方式

道奇隊在世界大賽第七戰擊敗藍鳥隊封王，現場痛哭的不僅是藍鳥隊球迷，還有今年要退休的道奇傳奇投手克蕭（Clayton Ke...

MLB／山本由伸連兩年世界大賽「獨孤求敗」 道奇教頭激動高喊：他是史上最強

日籍強投山本由伸今天在美國職棒大聯盟世界大賽第7戰拿下關鍵勝投，為洛杉磯道奇締造二連霸偉業，獲得世界大賽最有價值球員（M...

MLB／首位世界大賽客場拿3勝投手！山本由伸「267」奪勝寫鬼神紀錄

昨天才先發出賽的道奇王牌山本由伸，今日再度於關鍵時刻登板救援，在他2.2局僅被敲1安無失分的好表現下，道奇最終5：4逆轉藍鳥完成2連霸，成為21世紀以來首支衛冕球隊。而山本由伸在與藍鳥的系列賽3度登板

MLB／大谷翔平「獅吼圖」取之不盡 IG限動致敬山本由伸

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今天在世界大賽第7戰，靠著前一天在第6戰投了96球的山本由伸再度強行連投，最終在延長賽獲勝，拿下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。