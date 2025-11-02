MLB／首位世界大賽客場拿3勝投手！山本由伸「267」奪勝寫鬼神紀錄

昨天才先發出賽的道奇王牌山本由伸，今日再度於關鍵時刻登板救援，在他2.2局僅被敲1安無失分的好表現下，道奇最終5：4逆轉藍鳥完成2連霸，成為21世紀以來首支衛冕球隊。而山本由伸在與藍鳥的系列賽3度登板皆繳出亮眼表現，除了拿下世界大賽MVP外，他也寫下多項紀錄，證明自己的身手是「世界級」的。

總計山本由伸在世界大賽中的登板紀錄，他先是在G2中再度演出驚人的完投勝，他主投9局，僅被敲4安、失1分，還送出8K，幫助球隊5：1擊敗藍鳥奪勝；在G6山本再度登板先發，他投6局，被挨5支安打、失1分、送出6次三振，同樣也幫助道奇3：1贏球；在今日G7他又再度出賽，連續2天登板，他後援2.2局無失分幫助道奇逆轉奪勝，成為道奇衛冕成功的大功臣。

I don’t care if you don’t like the Dodgers. I don’t care if you hate the Dodgers.



You do have to tip your cap to Yoshinobu Yamamoto.



96 pitches YESTERDAY and then throws 2.2 scoreless innings today to clinch the World Series.



I don’t think people really realize how insane… pic.twitter.com/WEoEEJuO8P — Certified Sports Cards (Max) (@certifiedcards) 2025年11月2日

值得注意的是，山本由伸在這3場比賽都是在客場出戰，且都拿下勝投。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，山本由伸是首位在世界大賽中取得3場客場勝利的投手。

Yoshinobu Yamamoto:



First pitcher to win 3 games in a single World Series since 2001 Randy Johnson



First pitcher with 3 road wins in a single WS



4th P to win G6+7 in a WS, joining ‘01 Johnson, 1946 Harry Brecheen, 1925 Ray Kremer — FIRST to do it on road https://t.co/slreTAFw6u — Sarah Langs (@SlangsOnSports) 2025年11月2日

此外，藍斯還寫道，山本由伸是自2001年「巨怪」強森（Randy Johnson）之後，首位在單屆世界大賽中贏得3場比賽的投手，兩人的投球數據表現也相仿。

回顧山本由伸在今年世界大賽的數據，他面對藍鳥共出賽3場，包含2場先發與1場後援，合計17.2局被敲10支安打僅失2分自責分，並投出15次三振。