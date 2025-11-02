MLB／首位世界大賽客場拿3勝投手！山本由伸「267」奪勝寫鬼神紀錄

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇王牌山本由伸（前）。 美聯社
昨天才先發出賽的道奇王牌山本由伸，今日再度於關鍵時刻登板救援，在他2.2局僅被敲1安無失分的好表現下，道奇最終5：4逆轉藍鳥完成2連霸，成為21世紀以來首支衛冕球隊。而山本由伸在與藍鳥的系列賽3度登板皆繳出亮眼表現，除了拿下世界大賽MVP外，他也寫下多項紀錄，證明自己的身手是「世界級」的。

總計山本由伸在世界大賽中的登板紀錄，他先是在G2中再度演出驚人的完投勝，他主投9局，僅被敲4安、失1分，還送出8K，幫助球隊5：1擊敗藍鳥奪勝；在G6山本再度登板先發，他投6局，被挨5支安打、失1分、送出6次三振，同樣也幫助道奇3：1贏球；在今日G7他又再度出賽，連續2天登板，他後援2.2局無失分幫助道奇逆轉奪勝，成為道奇衛冕成功的大功臣。

值得注意的是，山本由伸在這3場比賽都是在客場出戰，且都拿下勝投。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，山本由伸是首位在世界大賽中取得3場客場勝利的投手。

此外，藍斯還寫道，山本由伸是自2001年「巨怪」強森（Randy Johnson）之後，首位在單屆世界大賽中贏得3場比賽的投手，兩人的投球數據表現也相仿。

回顧山本由伸在今年世界大賽的數據，他面對藍鳥共出賽3場，包含2場先發與1場後援，合計17.2局被敲10支安打僅失2分自責分，並投出15次三振。

