MLB／昔洋基老闆嫌3.25億合約「太貴」 山本由伸今用2連霸+MVP回應

道奇王牌投手山本由伸過去曾遭洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）批評合約金額過高，現如今他在世界大賽G7證明自己不僅是稱職的先發，同時也是「拆彈專家」，在今日後援2.2局無失分的他，幫助道奇守住領先優勢封王，賽後山本也獲得MVP的殊榮，打臉外界對他「身價不符」的質疑。

據洋基記者柯修那（Chris Kirschner）翻閱史坦布瑞納去年2月談到洋基追求山本時所說過的一段言論，史坦布瑞納當時說道：「我的出價可能比我們棒球部門的其他人都要高，我覺得山本對球迷和我們來說都很重要，所以我們必須全力以赴爭取他。但是3.25億美元對他（山本由伸）來說是不是太高了？我覺得3億美元已經是非常非常好的報價了。」

道奇在G7逆轉藍鳥，成功拿下世界大賽冠軍。 美聯社

然而，山本由伸今日再度用表現向外界證明，他是貨真價實的王牌，昨日G6山本由伸共投96球，繳出6局失1分飆6K的優質先發，幫助道奇成功續命，今日G7他再度出賽，在第9局登板救援，繳出2.2局無失分後援好投奪勝，並獲得世界大賽MVP。

山本由伸職業生涯從日職出發，效力歐力士猛牛隊6年期間，他3度榮膺澤村賞殊榮，且在2022幫助球隊拿下「日本一」。在2023年賽季結束後，山本透過入札制度挑戰美國職棒，最終與洛杉磯道奇簽下一份為期12年、總額3.25億美元的合約，為當前投手合約中的史上最高總值。除了道奇外，據傳當時洋基、大都會也是山本的角逐者之一，不過最終仍未能順利爭取他加盟。

總計今日比賽，山本由伸後援2.2局僅被敲1安，送出1次三振、1次四壞，先是化解9局下的滿壘危機，幫助道奇延長戰線至延長賽；隨後在11局下讓藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk）擊出再見雙殺結束比賽，成功幫助道奇封王衛冕。

Here's what Hal Steinbrenner said in February last year about the Yankees' pursuit of Yoshinobu Yamamoto:



I just think — sooner or later, it's old, but in these things, you've got to go pencils down. I probably went higher than some of our baseball people would have gone. I… — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) 2025年11月2日