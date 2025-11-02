快訊

護理女神喪命有內幕？警懷疑和黃明志發生關係、遺體被移動到浴缸

MLB／昔洋基老闆嫌3.25億合約「太貴」 山本由伸今用2連霸+MVP回應

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇王牌投手山本由伸。 法新社
道奇王牌投手山本由伸。 法新社

道奇王牌投手山本由伸過去曾遭洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）批評合約金額過高，現如今他在世界大賽G7證明自己不僅是稱職的先發，同時也是「拆彈專家」，在今日後援2.2局無失分的他，幫助道奇守住領先優勢封王，賽後山本也獲得MVP的殊榮，打臉外界對他「身價不符」的質疑。

據洋基記者柯修那（Chris Kirschner）翻閱史坦布瑞納去年2月談到洋基追求山本時所說過的一段言論，史坦布瑞納當時說道：「我的出價可能比我們棒球部門的其他人都要高，我覺得山本對球迷和我們來說都很重要，所以我們必須全力以赴爭取他。但是3.25億美元對他（山本由伸）來說是不是太高了？我覺得3億美元已經是非常非常好的報價了。」

道奇在G7逆轉藍鳥，成功拿下世界大賽冠軍。 美聯社
道奇在G7逆轉藍鳥，成功拿下世界大賽冠軍。 美聯社

然而，山本由伸今日再度用表現向外界證明，他是貨真價實的王牌，昨日G6山本由伸共投96球，繳出6局失1分飆6K的優質先發，幫助道奇成功續命，今日G7他再度出賽，在第9局登板救援，繳出2.2局無失分後援好投奪勝，並獲得世界大賽MVP。

山本由伸職業生涯從日職出發，效力歐力士猛牛隊6年期間，他3度榮膺澤村賞殊榮，且在2022幫助球隊拿下「日本一」。在2023年賽季結束後，山本透過入札制度挑戰美國職棒，最終與洛杉磯道奇簽下一份為期12年、總額3.25億美元的合約，為當前投手合約中的史上最高總值。除了道奇外，據傳當時洋基、大都會也是山本的角逐者之一，不過最終仍未能順利爭取他加盟。

總計今日比賽，山本由伸後援2.2局僅被敲1安，送出1次三振、1次四壞，先是化解9局下的滿壘危機，幫助道奇延長戰線至延長賽；隨後在11局下讓藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk）擊出再見雙殺結束比賽，成功幫助道奇封王衛冕。

道奇 山本由伸 世界大賽 藍鳥

相關新聞

MLB／昔洋基老闆嫌3.25億合約「太貴」 山本由伸今用2連霸+MVP回應

道奇王牌投手山本由伸過去曾遭洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）批評合約金額過高，現如今他在世界大賽G7證明自己不僅是稱職的先發，同時也是「拆彈專家」，在今日後援2.2局無失分的他，

MLB／未能幫家鄉加拿大捧冠 藍鳥看板小葛雷諾流下男兒淚

世界大賽G7生死戰，藍鳥在本場比賽一路領先的情況下，卻在後段遭到道奇接連開轟逆轉，以4：5落敗，來自加拿大的藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），僅差一步之遙卻未能幫助

MLB／引退年道奇奪冠 克蕭熱淚：我想不出更好的結束方式

道奇隊在世界大賽第七戰擊敗藍鳥隊封王，現場痛哭的不僅是藍鳥隊球迷，還有今年要退休的道奇傳奇投手克蕭（Clayton Ke...

MLB／山本由伸連兩年世界大賽「獨孤求敗」 道奇教頭激動高喊：他是史上最強

日籍強投山本由伸今天在美國職棒大聯盟世界大賽第7戰拿下關鍵勝投，為洛杉磯道奇締造二連霸偉業，獲得世界大賽最有價值球員（M...

MLB／首位世界大賽客場拿3勝投手！山本由伸「267」奪勝寫鬼神紀錄

昨天才先發出賽的道奇王牌山本由伸，今日再度於關鍵時刻登板救援，在他2.2局僅被敲1安無失分的好表現下，道奇最終5：4逆轉藍鳥完成2連霸，成為21世紀以來首支衛冕球隊。而山本由伸在與藍鳥的系列賽3度登板

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇二連霸21世紀首見

道奇與藍鳥隊在世界大賽鏖戰到第七場，兩隊投手都總動員，羅哈斯（Miguel Rojas）陽春砲在9局上扳平，而山本由伸「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。