MLB／鐵人史密斯世界大賽蹲捕73局 改寫大聯盟歷史紀錄

中央社／ 洛杉磯1日專電
道奇捕手史密斯7場比賽有如鐵人，包辦73局蹲捕工作，創下歷史紀錄。 美聯社
道奇捕手史密斯7場比賽有如鐵人，包辦73局蹲捕工作，創下歷史紀錄。 美聯社

洛杉磯道奇隊拿下美國職棒大聯盟世界大賽冠軍，捕手史密斯（Will Smith）在第7戰延長賽11局開轟是致勝功臣，此外他這7場比賽有如鐵人，包辦73局蹲捕工作，創下歷史紀錄。

與電影明星威爾史密斯同名，道奇隊的史密斯今年30歲，來自肯塔基州。他是2016年選秀，道奇隊第一輪指名球員，在2019年升上大聯盟，近5年是道奇攻守兼備的主戰捕手。

史密斯過去7年當中，有6個球季全壘打產量達雙位數，單季最高25轟，不僅有高打擊率，也有長程砲火。今天在世界大賽第7戰，道奇與藍鳥一路打進延長賽，第11局就是靠著史密斯的全壘打突破僵局。

史密斯賽後接受轉播單位訪問，分享奪冠喜悅：「天啊，這是一群很特別的隊友。我們從來沒有放棄，一直拚鬥，用盡力氣投球、打擊，確保每個打席是最佳品質，戰到有所突破。這7場比賽就像戰鬥，藍鳥隊真的很強。」

這7場比賽，史密斯7場都擔任捕手，蹲滿73局，完全沒有喘息的機會。其中世界大賽第3戰，道奇與藍鳥鏖戰18局，創下世界大賽121年以來最長局數紀錄，史密斯一人蹲完整場，從下午5時開賽一路蹲到深夜11時。

7場大戰耗盡球員精神與體力，大谷翔平在第4戰賽後出席記者會，被問到身體狀況、睡眠品質等問題時，他特別提到捕手史密斯。大谷身兼打者、投手，體力負荷大，但在他眼裡，史密斯在第3戰一人蹲完18局才真的是鐵人表現。

史密斯一人獨撐73局改寫美國職棒大聯盟紀錄，他成為世界大賽121屆以來蹲捕局數最長的捕手。舊紀錄是1903年克萊格（Lou Criger）的71局。

