MLB／熱血關門如漫畫情節 山本由伸奪MVP：感覺回到年少時期

中央社／ 多倫多1日綜合外電報導
山本由伸(中)勇奪MVP。 美聯社
洛杉磯道奇今天在世界大賽第7戰上演逆轉秀，最終在延長賽以5比4奪冠，道奇日籍強投山本由伸力繳2.2局完美壓制，率隊拿下第3勝，勇奪MVP，他賽後表示很高興自己做到了。

山本在世界大賽合計奪下3勝、17.2局投球中僅失2分、飆出15次三振、防禦率1.02的優質表現拿下MVP殊榮，他說自己「在進到牛棚熱身以前，其實都不確定今天能否登板，但我很高興我做到了」。

山本說：「我做了所有我能做的，我真的很開心能與這些隊友一起獲勝。」

山本山本由伸還說，感覺自己就像是又回到當初那個單純熱愛棒球的孩子一樣。

山本也成為自2009年紐約洋基的松井秀喜以來，第2位拿下世界大賽MVP的日本球員。

世界大賽

