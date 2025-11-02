MLB／山本由伸連兩年世界大賽「獨孤求敗」 道奇教頭激動高喊：他是史上最強

日籍強投山本由伸今天在美國職棒大聯盟世界大賽第7戰拿下關鍵勝投，為洛杉磯道奇締造二連霸偉業，獲得世界大賽最有價值球員（MVP）殊榮。從去年到今年，山本在世界大賽取得4勝0敗成績，總教練羅伯茲（Dave Roberts）讚賞山本是「史上最強（GOAT）」。

山本由伸在今天這場史詩級封王戰後援登板，2.2局無失分，而就在前一晚的第6戰中，他才剛投完6局96球僅失1分拿下勝投。他在此一系列的第2戰也投出4安打完投勝，這是世界大賽自2015年以來首度有人完投。

道奇總教練羅伯茲在球隊高舉世界大賽獎盃前高聲喊道：「山本就是史上最強！」

"YAMAMOTO'S THE GOAT!"



Dave Roberts 🗣



Yamamoto started Game 6, and ended Game 7 to win MVP honors.pic.twitter.com/oXB5DGdBcx — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年11月2日

這位27歲的日本王牌先在9局下半緊急登板化解滿壘危機，讓比賽以4比4進入延長。守住第10局後，他11局下半雖然被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出二壘安打，但最後成功製造雙殺讓藍鳥在主場飲恨落敗，道奇終場5比4驚險勝出，連續兩年封王。

這是大聯盟自2000年之後，25年來再有球隊連2年奪冠。紐約洋基曾在1998、1999、2000年締造3連霸王朝。而國聯球隊能夠連霸已經要追溯到1975和1976年的辛辛那提紅人

山本由伸去年從日本轉戰美國職棒，以12年3億2500萬美元的天價合約加盟道奇，這是大聯盟史上總額最高的投手合約。

今年在和藍鳥的世界大賽，他3戰皆勝，登板17.2局僅失2分，共被敲10支安打，送出15次三振、2次保送，防禦率1.09。

在10月14日對密爾瓦基釀酒人的國聯冠軍系列賽第2戰，以及10月25日對藍鳥的第2戰，山本由伸均創完投紀錄，這是自2001年巨投席林（Curt Schilling）之後首見。