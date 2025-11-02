MLB／未能幫家鄉加拿大捧冠 藍鳥看板小葛雷諾流下男兒淚

世界大賽G7生死戰，藍鳥在本場比賽一路領先的情況下，卻在後段遭到道奇接連開轟逆轉，以4：5落敗，來自加拿大的藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），僅差一步之遙卻未能幫助球隊拿下冠軍金盃，賽後他也被攝影機拍到在休息室留下「男兒淚」。

小葛雷諾在11局下從道奇王牌山本由伸手中，敲出一記2壘安打攻占得點圈，並靠著隊友犧牲短打來到3壘大關，隨後打者巴格（Addison Barger）保送上壘，形成1出局，1、3壘有人的大好局面，藍鳥眼看能在這個半局添分扭轉頹勢，卻慘遭再見雙殺，以4：5遺憾落敗。

山本由伸連續兩天上場、後援2.2局幫助道奇奪勝。（美聯社） 美聯社

出生自加拿大的小葛雷諾，年僅26歲的他，自2019年進入大聯盟以來，便被藍鳥視為是球隊的重要資產，而他也獲得球團賞識，端出14年達5億美元（約165.5億台幣）的超大合約綁住他。

小葛雷諾今年季後賽一共出賽18場，共敲出29安，包含8轟，並有15分打點、跑回18分、打擊率逼近4成的優異表現，只可惜在世界大賽離冠軍僅差一步之遙，在G7比賽最後時刻離得分僅差1個壘包的距離，但無奈隊友不僅送不回追平分，還被製造雙殺提前結束比賽，令全場加拿大鄉親父老心碎，賽後轉播單位也拍到小葛雷諾拭淚的動作，簡直讓人心疼。

Y en el deporte siempre está la parte dolorosa también. En este caso, le tocó sufrirla a Vladimir Guerrero Jr. Tremendo pelotero, pero a su equipo no le alcanzó por muy poquito en esta #SerieMundial pic.twitter.com/PvVktyJVo9 — Pablo Ríos González (@riosgonzalezp) 2025年11月2日

賽後，小葛雷諾通過翻譯向媒體說道：「我非常感謝我們的球迷，非常感謝這座城市……我很抱歉，因為我們沒能為全城帶來他們渴望的冠軍。」

小葛雷諾在世界大賽7場打好打滿，合計30打數，敲10安、有2轟，貢獻3打點，並獲得8保送，包含2次敬遠。整個系列賽打擊率高達3成33、OPS（整體攻擊指數）高達1.074。

An emotional Vladimir Guerrero Jr. after a devastating World Series loss pic.twitter.com/xPUYsPORPX — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2025年11月2日