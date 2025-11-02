快訊

MLB／引退年道奇奪冠 克蕭熱淚：我想不出更好的結束方式

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇完成二連霸可說是克蕭最好的退休禮物。 美聯社
道奇隊在世界大賽第七戰擊敗藍鳥隊封王，現場痛哭的不僅是藍鳥隊球迷，還有今年要退休的道奇傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw），他向隊友說：「我想像不出比這更好的結束方式。」

道奇締造2000年以來的首次二連霸，去年克蕭在休賽季接受腳部與膝蓋手術，決定再復健一年、為最後一季奮戰、希望能以完美結局收尾，而他也盼來完美劇本，在今天賽後緊緊擁抱家人落淚。

賽後道奇球員齊聚休息室，總教練羅伯茲（Dave Roberts）特別將致詞時間留給克蕭，上半身赤裸的他說：「能和你們一起待在這個休息室裡，真的是無上的榮耀。我愛你們每一個人。能和這群夥伴一起開香檳慶祝，真是最完美的結束方式。」隨後開啟香檳噴灑大賽。

大谷翔平和克蕭歡慶奪冠。 法新社
在這次世界大賽中，克蕭只面對了一名打者，不過如果沒有他，道奇也可能無法贏得系列賽，因為在第三戰第12局，他在滿壘的情況下登板，成功製造滾地出局，為球隊保住贏球機會。

克蕭大聯盟生涯完美收場。 路透社
相關新聞

MLB／未能幫家鄉加拿大捧冠 藍鳥看板小葛雷諾流下男兒淚

世界大賽G7生死戰，藍鳥在本場比賽一路領先的情況下，卻在後段遭到道奇接連開轟逆轉，以4：5落敗，來自加拿大的藍鳥隊看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），僅差一步之遙卻未能幫助

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇二連霸21世紀首見

道奇與藍鳥隊在世界大賽鏖戰到第七場，兩隊投手都總動員，羅哈斯（Miguel Rojas）陽春砲在9局上扳平，而山本由伸「...

MLB／17.2局3勝奪世界大賽MVP 山本由伸：我其實沒有自信

道奇隊在世界大賽第七戰擊敗藍鳥隊締造二連霸，山本由伸「中0日」後援2.2局的熱血劇本，加上世界大賽合計17.2局僅失2分...

MLB／山本由伸是世界第一！大谷翔平盛讚隊友 也透露挨轟不甘

道奇隊今天與藍鳥隊鏖戰到延長賽11局才以5：4勝出，山本由伸連兩天登板並在封王戰後援2.2局奪勝，大谷翔平大讚：「我想大...

MLB／真的有冠軍命！連6年世界大賽冠軍都有「威爾史密斯」

道奇今日在世界大賽G7延長賽中以5：4驚險拿下勝利，順利完成衛冕。在延長賽敲出關鍵超前陽春砲的道奇「捕手」史密斯（Will Smith）被視為是奪勝的大功臣，值得注意的是，大聯盟已連續6年都有名叫「威

