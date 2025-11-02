聽新聞
MLB／引退年道奇奪冠 克蕭熱淚：我想不出更好的結束方式
道奇隊在世界大賽第七戰擊敗藍鳥隊封王，現場痛哭的不僅是藍鳥隊球迷，還有今年要退休的道奇傳奇投手克蕭（Clayton Kershaw），他向隊友說：「我想像不出比這更好的結束方式。」
道奇締造2000年以來的首次二連霸，去年克蕭在休賽季接受腳部與膝蓋手術，決定再復健一年、為最後一季奮戰、希望能以完美結局收尾，而他也盼來完美劇本，在今天賽後緊緊擁抱家人落淚。
賽後道奇球員齊聚休息室，總教練羅伯茲（Dave Roberts）特別將致詞時間留給克蕭，上半身赤裸的他說：「能和你們一起待在這個休息室裡，真的是無上的榮耀。我愛你們每一個人。能和這群夥伴一起開香檳慶祝，真是最完美的結束方式。」隨後開啟香檳噴灑大賽。
在這次世界大賽中，克蕭只面對了一名打者，不過如果沒有他，道奇也可能無法贏得系列賽，因為在第三戰第12局，他在滿壘的情況下登板，成功製造滾地出局，為球隊保住贏球機會。
