MLB／國聯50年來首見連霸球隊！道奇逆境逆轉藍鳥寫歷史

道奇藍鳥世界大賽G7，道奇雖在整場大部分時間處於落後局勢，但靠著9局上羅哈斯（Miguel Rojas）和11局上史密斯（Will Smith）接連開轟，幫助球隊最終逆轉藍鳥，以5：4在客場封王，成為大聯盟25年來首支成功衛冕球隊。

道奇在前8局打完以1分落後，但來到9局上，先是靠著老將羅哈斯從藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）手中敲出關鍵的追平陽春砲，成功幫助道奇續命；並在9局下，山本由伸臨危受命，在面對1出局滿壘的不利局面，讓對手接連敲出滾地球與高飛球化解危機，幫助球隊守住對手攻勢，挺進延長賽。

在延長賽第11局上，鐵捕史密斯從藍鳥塞揚投手畢伯（Shane Bieber）手中，敲出一記超前陽春砲，幫助球隊取得5：4領先優勢；來到最後一個半局，山本由伸接續投球任務，11局下製造再見雙殺幫助道奇奪冠。

WON IT ALL. #WORLDSERIES pic.twitter.com/rYb9LEi5Pn — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年11月2日

賽後，史密斯談到延長賽的那記關鍵全壘打，他說道：「你知道，你會夢想著那些時刻，例如延長賽讓你的球隊領先，我會永遠記住那一刻。」

道奇在今日封王後，成為自1998到2000年的紐約洋基隊以來，大聯盟首支衛冕冠軍；同時，也是自1975年和1976年辛辛那提紅人隊以來，首支來自國家聯盟的衛冕冠軍。